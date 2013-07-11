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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 07:13 BJT

《综述》美国一周初请失业金人数上升，但仍显示就业市场继续改善

出口物价下降可能反映了全球需求的疲弱，欧洲债务危机和中国成长放慢已损及全球需求。

上月进口物价下滑0.2%，因燃料以外的其他进口成本再度下降，惟石油价格上升0.2%。路透调查中受访经济学家原本预期上月总体进口物价为持平。

进出口物价自3月以来每月均下降，为2008年全球陷入金融危机以来连续下跌最长时间。

上月进口汽车及其它消费品的价格下降，或对一些美国消费者有利。

但一些经济学家担心需求疲弱可能提高通缩风险，通缩会引起物价和薪资呈螺旋式下跌，让央行难以招架。

道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，低通胀率将会是美联储维持低利率的因素之一。(完)

(编译 郑茵/梁睿雪/张荻 审校 张明钧/李爽)
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