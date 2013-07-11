《综述》美国一周初请失业金人数上升，但仍显示就业市场继续改善

港报财经评论：美军攻敍有手尾，股海云涌可预期--信报4月11日
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
出口物价下降可能反映了全球需求的疲弱，欧洲债务危机和中国成长放慢已损及全球需求。
上月进口物价下滑0.2%，因燃料以外的其他进口成本再度下降，惟石油价格上升0.2%。路透调查中受访经济学家原本预期上月总体进口物价为持平。
进出口物价自3月以来每月均下降，为2008年全球陷入金融危机以来连续下跌最长时间。
上月进口汽车及其它消费品的价格下降，或对一些美国消费者有利。
但一些经济学家担心需求疲弱可能提高通缩风险，通缩会引起物价和薪资呈螺旋式下跌，让央行难以招架。
道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，低通胀率将会是美联储维持低利率的因素之一。(完)
(编译 郑茵/梁睿雪/张荻 审校 张明钧/李爽)
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透上海4月11日 - 中国股市沪综指周一收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增 加43.2亿元人民币；两市两融余额为9,302.7亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/10 5,433.3 3,869.4 9,302.7 43.2 3,269.39 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。