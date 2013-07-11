拉美汇市：巴西雷亚尔走强，受贝南克讲话鼓舞

全球经济：贸易作为增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透里约热内卢7月11日 - 多数拉美货币周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克在周三再一次保证，目前联储将继续实行宽松货币政策，市场认为该消息可支撑风险资产。
此外有数据显示，美国上周初请失业金人数意外上升，更进一步强化了美联储减少刺激力度尚需假以时日的看法。
巴西雷亚尔兑美元 上扬，在纽约交易时段尾盘报2.2535雷亚尔，上交易日收报2.2637。
巴西央行周三晚间决定将基准利率上调50基点，此举有助于保持雷亚尔的吸引力。不过交易员预计雷亚尔可能进一步走软，因为一旦美联储减少购债规模一事变得明朗化，投资者可能继续撤出新兴市场。(完)
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(编译 郑茵 审校 李爽)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。
路透上海4月11日 - 中国河南新郑农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有473家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,349亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30