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债券 | 2013年 7月 12日 星期五 07:24 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔走强，受贝南克讲话鼓舞

路透里约热内卢7月11日 - 多数拉美货币周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克在周三再一次保证，目前联储将继续实行宽松货币政策，市场认为该消息可支撑风险资产。

此外有数据显示，美国上周初请失业金人数意外上升，更进一步强化了美联储减少刺激力度尚需假以时日的看法。

巴西雷亚尔兑美元 上扬，在纽约交易时段尾盘报2.2535雷亚尔，上交易日收报2.2637。

巴西央行周三晚间决定将基准利率上调50基点，此举有助于保持雷亚尔的吸引力。不过交易员预计雷亚尔可能进一步走软，因为一旦美联储减少购债规模一事变得明朗化，投资者可能继续撤出新兴市场。(完)

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(编译 郑茵 审校 李爽)
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