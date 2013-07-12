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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 10:26 BJT

《美国个股焦点》微软内部大规模调整，以图加快移动领域发展

如今四个研发团队包括Myerson辖下的作业系统，以及由陆奇领导的应用及服务研发团队；陆奇先前主管的是不断亏损的网路服务部门。他将同时负责公司最大获利来源Office软件。

前Office部门主管Kurt DelBene将退休。在他退休之前，游戏部门主管Don Mattrick及Windows系统主管也告退；Mattrick现在担任游戏开发公司Zynga的执行长。

主管网路基础设备的Satya Nadella将接管Azure等所有云端服务；Azure的竞争对手为亚马逊 的AWS。

目前尚不清楚这些变动是否会导致微软减少公布特定产品的财务数据。

Cross Research分析师Richard Williams“外界很关切他们是否利用这个机会降低透明度，所以我们期望他们不会这么做。”(完)
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