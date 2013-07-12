中国经济：不应人为刺激经济，可采取一些稳定措施--国研中心专家

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透北京7月12日 - 中国总理李克强提出要守住底线言论一出，便引来各方解读。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，底线就是年初确定的经济增长目标，并表示这时不应人为刺激，充其量采取一些稳定措施，让经济稳定在一个可持续的中速增长上。
上海证券报周五援引他的话称，中国经济正处于从高速向中速的转换期，虽然要接受经济增长的回落，但是在回落时不能失速。要防止经济回落威胁到就业、影响到系统性的金融风险。
“最近两年仍是增长阶段的转换期，潜在增长率约在7-8%，之后会趋于寻找一个均衡点的过程，估计在6-7%之间。”巴曙松称，目前的政策含义是防止“推高”，但是会维持一个相对平稳的增长环境。
中国政府工作报告设定的今年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长7.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右；城镇新增就业900万人以上，城镇登记失业率低于4.6%。
巴曙松提到，据国务院发展研究中心估算，中国人均收入在2012年已经超过9,000国际元，2013年接近10,000国际元，接近历史上其他高收入发达国家的经济增长拐点。历史上德国、韩国、日本等追赶型经济体，在人均收入达到11,000国际元后进入增速的下降通道，下降幅度为30%-40%。
“用这个标准衡量的话，中国会在2013年-2015年进入减速阶段,而长三角、珠三角实际在2007年前后就已经开始提前进入减速阶段了。”他称。
他并预计，中国二季度GDP(国内生产总值)同比增速将进一步降至7.5%，同时由于推出刺激政策的可能性不大，当前增长放缓的态势在未来几个月内将延续。除了统计数据的分析因素之外，近期银行间市场的流动性问题也有可能降低表外业务的增长，进而导致中小企业的融资条件恶化。
而且，过去数月社会融资总量虽然增长很快但没有进入实体，背后反映的是实体经济本身的信心不足和盈利能力的下降。一方面，今年前几个月社会融资总量同比增长速度超过60%，但是固定资产到位资金的同比增长率只有21%，投资增速也在下降；另一方面，社会融资规模总量在明显增长，而企业却在收缩债务。
除社会融资规模总量以外，巴曙松认为，从利率和汇率条件看，目前的货币条件呈现为“中性偏紧”的现象。从数据上看，实际利率和实际汇率水平都远远高于过去十年的平均水平，从2013年初至今，人民币实际有效汇率升值的幅度远远高于历史2%左右的平均值。(完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)