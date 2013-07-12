中国经济：不应人为刺激经济，可采取一些稳定措施--国研中心专家

路透北京7月12日 - 中国总理李克强提出要守住底线言论一出，便引来各方解读。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，底线就是年初确定的经济增长目标，并表示这时不应人为刺激，充其量采取一些稳定措施，让经济稳定在一个可持续的中速增长上。

上海证券报周五援引他的话称，中国经济正处于从高速向中速的转换期，虽然要接受经济增长的回落，但是在回落时不能失速。要防止经济回落威胁到就业、影响到系统性的金融风险。

“最近两年仍是增长阶段的转换期，潜在增长率约在7-8%，之后会趋于寻找一个均衡点的过程，估计在6-7%之间。”巴曙松称，目前的政策含义是防止“推高”，但是会维持一个相对平稳的增长环境。

中国政府工作报告设定的今年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长7.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右；城镇新增就业900万人以上，城镇登记失业率低于4.6%。

巴曙松提到，据国务院发展研究中心估算，中国人均收入在2012年已经超过9,000国际元，2013年接近10,000国际元，接近历史上其他高收入发达国家的经济增长拐点。历史上德国、韩国、日本等追赶型经济体，在人均收入达到11,000国际元后进入增速的下降通道，下降幅度为30%-40%。

“用这个标准衡量的话，中国会在2013年-2015年进入减速阶段,而长三角、珠三角实际在2007年前后就已经开始提前进入减速阶段了。”他称。

他并预计，中国二季度GDP(国内生产总值)同比增速将进一步降至7.5%，同时由于推出刺激政策的可能性不大，当前增长放缓的态势在未来几个月内将延续。除了统计数据的分析因素之外，近期银行间市场的流动性问题也有可能降低表外业务的增长，进而导致中小企业的融资条件恶化。

而且，过去数月社会融资总量虽然增长很快但没有进入实体，背后反映的是实体经济本身的信心不足和盈利能力的下降。一方面，今年前几个月社会融资总量同比增长速度超过60%，但是固定资产到位资金的同比增长率只有21%，投资增速也在下降；另一方面，社会融资规模总量在明显增长，而企业却在收缩债务。