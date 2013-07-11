欧洲经济指标预测--7月12日-7月19日****

港报财经评论：美军攻敍有手尾，股海云涌可预期--信报4月11日
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 7月8日当周 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.4% 0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -0.2% +0.4% (较上年同期) -1.3% -0.6% 7月15日当周 7月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 ＋0.1% -0.3% (较上年同期) ＋0.2% -0.2% 7月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 - 顺差4.41 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差19.07 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +3.1% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +3.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 6月 -- -0.3% (较上年同期) -- +2.2% 英国PPI产出物价(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 英国PPI核心产出物价(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 顺差100 顺差149 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 39.0 38.5 ZEW现况指数 9.0 8.6 7月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息 7月 -- 0-9-0 ) 0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 -- 减少0.86 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 -- 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) -- +1.3% 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) -- +0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 正6 正2.2 7月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差18.5 顺差22.24 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 盈余200 盈余195 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 盈余130 盈余153 0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流出93 0830 英国零售销售(较前月) 6月 -- +2.1% (较上年同期) -- +1.9% 7月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.3% (较上年同期) +0.5% +0.2% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 -- +0.6% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.6% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) -- +0.6% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.2% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 105.4 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 30.7 (完)
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透上海4月11日 - 中国股市沪综指周一收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增 加43.2亿元人民币；两市两融余额为9,302.7亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/10 5,433.3 3,869.4 9,302.7 43.2 3,269.39 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。