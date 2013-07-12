《中国报摘》--中国证券报7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 头版头条:
--记者近日获悉，中国进一步推动利率市场化方案已初步形成。业内人士预计，贷款利率下限有望完全放开，存款利率上限浮动可能有限。目前这个方案只是利率市场化进程中的一个阶段性方案。同时这个方案仍有进一步调整的可能。
* 其他:
--据悉，监管部门近日形成意见，重申居民首套个人住房按揭贷款利率的最低标准，即可执行基准利率的0.7倍，各家商业银行在具体贷款审批过程中可根据自身情况调整首套房贷利率。但业内人士指，商业银行给予首套房贷利率七折优惠的动力可能不足。
--中国南车 株洲电力机车有限公司宣布，中标宁波地铁1号线二期工程、2号线一期工程合计共234辆地铁订单。首列车交付时间预计分别在2014年10月底与2014年8月底。
--中国移动 第二季度约20.7万部TD-LTE终端集采结果日前公布，华为 及中兴通讯 等22家入围。
--业内预计，继上周五国内油价下调后，下周五国内油价将迎来上调，幅度或在200元人民币/吨左右。
--美都控股 公告，拟以1.35亿美元的对价拿下位于美国Eagle Ford地区的Woodbine油田；同时还宣布24.6亿元人民币的再融资计划，拟用于Woodbine油田产能建设项目，推进公司对国内尚属空白的致密油气田、页岩油气田核心开发技术的掌握。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)