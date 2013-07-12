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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 08:08 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月12日

* 头版头条:

--记者近日获悉，中国进一步推动利率市场化方案已初步形成。业内人士预计，贷款利率下限有望完全放开，存款利率上限浮动可能有限。目前这个方案只是利率市场化进程中的一个阶段性方案。同时这个方案仍有进一步调整的可能。

* 其他:

--据悉，监管部门近日形成意见，重申居民首套个人住房按揭贷款利率的最低标准，即可执行基准利率的0.7倍，各家商业银行在具体贷款审批过程中可根据自身情况调整首套房贷利率。但业内人士指，商业银行给予首套房贷利率七折优惠的动力可能不足。

--中国南车 株洲电力机车有限公司宣布，中标宁波地铁1号线二期工程、2号线一期工程合计共234辆地铁订单。首列车交付时间预计分别在2014年10月底与2014年8月底。

--中国移动 第二季度约20.7万部TD-LTE终端集采结果日前公布，华为 及中兴通讯 等22家入围。

--业内预计，继上周五国内油价下调后，下周五国内油价将迎来上调，幅度或在200元人民币/吨左右。

--美都控股 公告，拟以1.35亿美元的对价拿下位于美国Eagle Ford地区的Woodbine油田；同时还宣布24.6亿元人民币的再融资计划，拟用于Woodbine油田产能建设项目，推进公司对国内尚属空白的致密油气田、页岩油气田核心开发技术的掌握。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴；审校 张喜良)
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