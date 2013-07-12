中国金融：贷款利率下限有望完全放开，存款上限浮动或有限--报载

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透上海7月12日 - 中国利率市场化的推进进程或有新进展，进一步推动利率市场化方案已初步形成。中国证券报周五引述业内人士预计，贷款利率下限有望完全放开，存款利率上限浮动可能有限。银行受到的影响将小于预期，银行理财产品市场有望显着受益。
目前，这个方案只是利率市场化进程中的一个阶段性方案。同时，这个方案仍有进一步调整的可能。 上述报导指出，今年以来，中国利率市场化进程不断加快，但在存贷款利率等方面仍有较大推进空间。业内人士预计，此次方案重点之一将是对存贷款利率的调整。其中，贷款利率下限有望完全放开，但是金融机构存款利率浮动区间的上限浮动可能有限，不排除仍将执行基准利率的1.1倍的可能。针对大额长期存款的利率市场化可能将启动。
分析人士认为，由于目前贷款利率普遍上浮，完全放开贷款利率下限不会对金融市场带来重大冲击，所以利率市场化的下一个突破口是激活存款市场。监管部门应尽量减少对定期存款市场利率的干预，推动资金转向银行其他业务。预计银行针对理财产品市场的研发、推广等都将有进一步的发展。
报导援引多位专家表示，短期存款对利率上浮区间放开比较敏感，中长期存款比较稳定。未来可进一步扩大甚至放开中长期定期存款利率上浮区间，待时机成熟后再逐步扩大短期和小额存款利率上浮区间，直至最终放开利率上浮区间限制。
国务院办公厅日前发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》提出，稳步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场在资金配置中的基础性作用。(完) (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)