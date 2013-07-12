《香港报摘》--经济日报7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 要闻版头条：
--美国联储局主席伯南克讲话减低退市预期，国务院总理李克强所讲的增长“底线”，为投资者释除疑虑，即转身入市，恒指 连升三日，昨飙532点，创七个月最大升幅，并获大成交配合，有转势迹象，蓄势挑战牛熊线。
* 其他：
--日前爆发的H按（银行同业拆息按揭）减息战，维持不足一星期便遭金管局叫停，因局方担心银行间引起恶性竞争。永亨银行推出H加1.65厘（实质供楼利率1.86厘）不足两天便停用，被视为带头掀起减息战的中银香港 昨日也被“劝喻”调升息率，令减息战急速冷却。
--特首梁振英昨回应新界东北发展时，强调不会关顾任何一方；如有需要，十分愿意将粉岭特首别墅纳入新市镇发展计划；至于170公顷粉岭高尔夫球场，事前须作完善规划，并不存在收回高球场、新界东北村民就可不迁不拆。
--渣打 香港区个人银行业务主管禤惠仪表示，现时流动性仍然充裕，料存息和息差走势平稳，信用卡签帐和私人贷款增长均胜市场，有信心全年个人银行收入继续录得增长，并有望连续五年取得增长。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)