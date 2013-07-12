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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 08:05 BJT

《香港报摘》--经济日报7月12日

* 要闻版头条：

--美国联储局主席伯南克讲话减低退市预期，国务院总理李克强所讲的增长“底线”，为投资者释除疑虑，即转身入市，恒指 连升三日，昨飙532点，创七个月最大升幅，并获大成交配合，有转势迹象，蓄势挑战牛熊线。

* 其他：

--日前爆发的H按（银行同业拆息按揭）减息战，维持不足一星期便遭金管局叫停，因局方担心银行间引起恶性竞争。永亨银行推出H加1.65厘（实质供楼利率1.86厘）不足两天便停用，被视为带头掀起减息战的中银香港 昨日也被“劝喻”调升息率，令减息战急速冷却。

--特首梁振英昨回应新界东北发展时，强调不会关顾任何一方；如有需要，十分愿意将粉岭特首别墅纳入新市镇发展计划；至于170公顷粉岭高尔夫球场，事前须作完善规划，并不存在收回高球场、新界东北村民就可不迁不拆。

--渣打 香港区个人银行业务主管禤惠仪表示，现时流动性仍然充裕，料存息和息差走势平稳，信用卡签帐和私人贷款增长均胜市场，有信心全年个人银行收入继续录得增长，并有望连续五年取得增长。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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