《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港7月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7567港元 ) 美国股市标普500指数和道指周四收在纪录高位，道琼工业指数 收涨169.26点，或1.11%， 至15,460.92点；因上日美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克称将维持宽松货币政策一段时 间，以降低失业率。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 176.030 5.23 59033 13.654 0.10 中国铝业 8.350 8.87 65426 2.591 2.40 中国移动 52.970 2.40 165582 82.174 0.27 中国人寿 37.110 8.19 132074 19.190 1.53 中石油 120.570 3.69 100395 9.352 0.02 中石化 72.140 3.83 46480 5.596 0.46 汇丰控股 55.050 1.83 171061 85.401 0.24 中电信 49.940 2.67 27016 3.874 1.41 中国联通 13.820 3.29 148840 10.720 0.94 兖州煤业 7.780 9.42 193047 6.035 5.13 华能国际 41.970 5.74 19789 8.139 0.60 南方航空 19.310 5.23 15011 2.996 1.89 东方航空 15.660 4.61 10850 1.215 -49.18 中芯国际 4.110 3.79 89518 0.638 -0.37 (完) (整理 梁慧仪)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)