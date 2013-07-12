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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 08:01 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月12日

路透香港7月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.7567港元 )
    
    美国股市标普500指数和道指周四收在纪录高位，道琼工业指数 收涨169.26点，或1.11%，
至15,460.92点；因上日美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克称将维持宽松货币政策一段时
间，以降低失业率。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       176.030    5.23      59033            13.654       0.10
 中国铝业                       8.350    8.87      65426             2.591       2.40
 中国移动                      52.970    2.40     165582            82.174       0.27
 中国人寿                      37.110    8.19     132074            19.190       1.53
 中石油                       120.570    3.69     100395             9.352       0.02
 中石化                        72.140    3.83      46480             5.596       0.46
 汇丰控股                      55.050    1.83     171061            85.401       0.24
 中电信                        49.940    2.67      27016             3.874       1.41
 中国联通                      13.820    3.29     148840            10.720       0.94
 兖州煤业                       7.780    9.42     193047             6.035       5.13
 华能国际                      41.970    5.74      19789             8.139       0.60
 南方航空                      19.310    5.23      15011             2.996       1.89
 东方航空                      15.660    4.61      10850             1.215     -49.18
 中芯国际                       4.110    3.79      89518             0.638      -0.37
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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