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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 08:31 BJT

新兴汇市：坡元兑美元上涨，因新加坡第二季GDP数据远好于预期

路透新加坡7月12日 - 新加坡元周五早盘上涨，此前该国公布的第二季国内生产总值(GDP)远好于预期。

截至0006GMT，坡元兑美元报1.2581，周四收盘报1.2582。

数据显示，新加坡第二季经季节调整GDP环比年率为增长15.2%，路透调查预估为增长8.3%。

数据公布前坡元报大约1.2600。(完)

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