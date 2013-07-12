版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 08:29 BJT

中港个股：苏黎世保险出售新华保险H股，套现近22亿港元--销售文件

路透香港7月12日 - 路透周五获得的销售文件显示，瑞士苏黎世保险 按每股22.5港元出售9,750万股新华保险 H股股份，套现21.9亿港元。

配售价较新华保险H股周四收市价24.05港元折让6.4%。

高盛负责安排这次配售。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐