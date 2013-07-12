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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 08:19 BJT

《香港报摘》--信报7月12日

* 要闻版头条：

--昨天上证综指 以接近七个月以来最大反弹来回应，在蓝筹股带动下升3.2%，突破20天线，成交亦较上日大升60%。投资市场人士认为，后市仍然要视乎是否有实际的政策出台支持经济；其中高盛警告，下半年流动性紧张情况将更严重。

* 其他：

--美国芝加哥大学布斯商学院（The University of Chicago Booth School of Business）正式获教育局以象征式地价批地，在香港开设分校，并将旗下的亚洲行政人员工商管理硕士课程（EMBA）由新加坡迁至香港。学院更计划投资3亿至5亿港元，主力吸引来自北亚的学生。

--今年4月底终审法院驳回老虎基金亚洲就证监会“解冻”3,850万港元权利的终极上诉后，证监会昨天透过市场失当行为审裁处正式控告对方违规，涉嫌在中国银行 和建设银行 的三次配售项目，进行内幕交易和虚假交易。

--受惠内地旅客消费，莎莎 首季营业额按年增长20.1%，至19亿港元，同店销售增长17%。但公司预告，第二季比首季面对较大挑战，因去年第二季基数高，及其他地区货币贬值或增加该地区旅客的吸引力，间接在港减少消费。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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