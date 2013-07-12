《新兴市场重要经济事件预告》--7月12日-7月19日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月12日(五)
孟买--印度央行副总裁Harun Rashid Khan出席印度国有IDBI银行推出通胀指数债券的仪式。
孟买--印度央行副总裁Kamalesh Chandra Chakrabarty出席一个银行业和金融业活动。
新加坡--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一经济论坛上发表主题演讲。
新加坡--新加坡副总理和财长尚达曼发表讲话。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
7月15日(一)
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问罗马尼亚(至7月16日)，就罗马尼亚和东欧发表讲话，关注该地区的新成长模式。
7月16日(二)
新德里--印度财政部长齐丹巴南在印度私募股权与风险投资协会组织的活动上讲话。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。
7月17日(三)
暂无重要经济事件。
7月18日(四)
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。
7月19日(五)
莫斯科--G20财长与央行总裁会议(至7月20日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 白云)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)