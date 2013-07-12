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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 08:45 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月12日-7月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月12日(五)

孟买--印度央行副总裁Harun Rashid Khan出席印度国有IDBI银行推出通胀指数债券的仪式。

孟买--印度央行副总裁Kamalesh Chandra Chakrabarty出席一个银行业和金融业活动。

新加坡--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一经济论坛上发表主题演讲。

新加坡--新加坡副总理和财长尚达曼发表讲话。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

7月15日(一)

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问罗马尼亚(至7月16日)，就罗马尼亚和东欧发表讲话，关注该地区的新成长模式。

7月16日(二)

新德里--印度财政部长齐丹巴南在印度私募股权与风险投资协会组织的活动上讲话。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。

7月17日(三)

暂无重要经济事件。

7月18日(四)

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。

7月19日(五)

莫斯科--G20财长与央行总裁会议(至7月20日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布尔日程表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 白云)
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