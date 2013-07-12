《中国信用市场综述》政策面及超预期因素主导下半年，中长牛市可期

作者 徐永

路透上海7月12日 - 中国债券市场本周估值在短暂修复上涨之后重新快速回调。在资金利率并未较上周明显上涨，且经济数据并不乐观的情况下，各端收益率齐涨令市场一度莫名。不过随着国务院有关“稳增长”政策言论的出台，强调底线思维的信号终于让市场找到了线索。

这种信号所显示的托底而非刺激经济的意味强烈，中国基本面进入减速通道但料亦不会太差，年内更可能是在可控下行和温和回升的上下限内区间运行，叠加资金利率中枢提高的预期，下半年资金面和基本面整体而言对债市仍有压力，但对两因素的预期会相对稳定。

在此基础上，债市下半年的主导因素将不是资金面和基本面而是政策面，并随时受超预期因素的影响。

“资金面和基本面最终还是受政策面的影响，比如财政扶持政策，力度大小将决定下半年是否有一些波段的交易性机会。”北京一家券商资深债券分析师认为。

比如超预期因素，本周公布的6月CPI数据高于预期，就一定程度上影响了市场对未来形势的判断；而新一届政府的执政思路，市场需待以时日适应更加剧了超预期因素发生的概率。

中国国务院总理李克强近日表示，要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落。宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。

**交易心态脆弱**

值得注意是经过6.20一役(6月20日隔夜及七天回购创历史新高），市场的交易心态已经较为脆弱。表现之一，是理财的收益率下降带来的配置需求谨慎。

普益财富近期数据显示，上周（6月29日-7月5日）人民币理财平均收益率自前周的5.30%降至4.93%。

“其实你只要看看理财的报价，你就知道理财的规模应该还没回来(从表内回到表外)。”一位大型银行理财人士介绍。

为了应对半年末存贷比相关考核，6月末银行理财募集除了会打时间差外，大量还会以表内理财形式募集，之后再慢慢调回表外。

这种资金短暂停留表内会使配置变得谨慎，并同时影响一级市场和二级交易心态。本周招标发行的数只新债，中标利率多数高于预期。

且除了这种主动谨慎外，银行理财本周配置还有被动制约。央行周二发文指出，禁止中债登和上清所为未通过同业拆借中心交易系统达成的债券交易办理结算，银行理财在与自营账户之间的交易结算业务停止后，线下的交易也被限制。

不过即使不考虑债券配置，银行理财募集的这些短期资金应该也能提高资金市场的供给，但实际情况是，本周7天回购加权利率 除了前两个交易日回落20个BP外，后两个个交易日基本又回到了上周五的水平。

目前交易员可提供的解释是，下周将面临企业税款集中缴款，四大行年中分红还未完成，外汇占款的增量可能不乐观，以及机构提高备付谨慎心态等。

申银万国资深债券分析师董德志认为，应该考虑市场目前在资金面预期上的显性和隐性因素差别。比如外汇占款加速和SLO操作(短期流动性调节工具)预期是上半年资金市场的显性乐观因素，但隐性因素方面,央行公开市场实际通过回笼，已经对冲了这些流动性,不过市场对显性因素反应更为敏感。

而6月份以来，虽然显性因素方面外汇占款增加减速，央行公开市场态度强硬等，而实际上公开市场连续五周投放。但目前市场对隐性因素忽略，资金面预期仍然偏紧。

**中长期牛市**

在交易心态谨慎，而政策面走向仍然不确定的情况下，市场的分歧焦点还在于如何判断债市价格目前所处位置，及中长期走势。

本周国务院稳增长言论出台后，市场就在“经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限’”进行上下限的广泛猜测，如GDP今年增速的下限到底是7%还是7.5%。

中国财政部长楼继伟在中美战略对话时表示“实现全年GDP增长7%没有太大问题”，亦迅即引发市场诸多猜测。因政府年初确定的今年GDP增幅目标为7.5%。

虽然二季度的GDP数据尚待下周公布，但市场对二季度GDP较一季度的7.7%回落已有预期，不过更重要的是，中长期而言，中国的GDP增速将是何种状态。

“或许再过几年来看，今年的经济增速还是一个较高的水平，把握一个基本判断，收益率的短暂涨跌就可以忽略。”有交易员表示，美国债市经过了30年的牛市，今年才有调整的迹象，中国国债目前是否存在这样的机会？

而这有赖对中国经济中长期的判断，此前世界银行已经调降了对中国经济的增速预期，而国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松最新的判断是：中国经济正处于从高速向中速的转换期，最近两年仍是增长阶段的转换期，虽然要接受经济增长的回落，但是在回落时不能失速。

如将降速而不失速作为基本面的基本判断，降速将使债市面临中长期利好，但不失速却需要提高对政策面及一些超预期的预判能力，增加难度。

比如今年债市在政策面虽然接连遭遇债市整顿和流动性极度紧张局面，但从二季度GDP增速预期回落来看，近期政策面层面强调“稳增长”，导致的收益率调整虽有意外但应不难理解。

更有趣的是，以10年国债 来看，目前3.6%附近的收益率几乎走到了年初多数机构的预期中值，而以2008年以来的收益率走势来看，中位数也在3.5%左右，这将加大未来两端走势的博弈。

有交易员介绍，此前GDP高速增长阶段，债市的基本面可以说是被弱化的，主要是资金面和交易情绪引导走势，但随着基本面的变化，越来越感觉估值体系面临要重构的可能，这加大了债市走势的复杂性。