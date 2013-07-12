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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 08:23 BJT

《台湾报摘》—工商时报、经济日报7月12日

*工商时报：

--自从美联准会上月释出逐渐淡出量化宽松（QE），引发全球市场大幅震荡后，联准会主席柏南克周三态度似乎有软化迹象，表示在可预见的未来，美国经济仍需高度宽松的货币政策，显示他不急着让宽松货币政策退场。

--证券商大活水快来了。金管会副主委吴当杰昨天表示，开放券商办理国际证券业务（OSU），最快9月可望公布上路，估计五年内，境外客户有价证券交易量可扩增至3兆台币，每年为券商创造150亿台币营收，为资本市场注入活水。

--台资银行大陆布局即将再传多项好消息。金管会银行局长桂先农昨日透露，台资银行10家大陆分行都已取得人民币全业务执照，9月征信系统可望多数开通，村镇银行申设也已到最后阶段，另外还有两家国银将可能申请设立大陆子行。

*经济日报：

--美国联准会（Fed）主席柏南克释出维持量化宽松（QE）的利多，全球股市昨日应声劲扬，台股多头重新拿回发球权，新台币对美元也同步走升，演出股汇双涨行情，热钱再现。

--〞2013 年工总白皮书〞昨日出炉，工总共提出262项建言，是历年来最多。工总理事长许胜雄昨日表示，政府要正视台湾企业获利已连续五年大幅衰退，马英九总统应该把握未来关键三年，祭出再造台湾经济新动能的箭。

--经济部次长卓士昭昨日表示，台湾今年将有四个自由贸易协定（FTA）陆续到位，不过，目前全球已生效的FTA高达三、四百个，台湾在FTA洽签数远远落后。意指台湾FTA之路，还须加速前进。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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