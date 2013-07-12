《台湾报摘》—工商时报、经济日报7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
*工商时报：
--自从美联准会上月释出逐渐淡出量化宽松（QE），引发全球市场大幅震荡后，联准会主席柏南克周三态度似乎有软化迹象，表示在可预见的未来，美国经济仍需高度宽松的货币政策，显示他不急着让宽松货币政策退场。
--证券商大活水快来了。金管会副主委吴当杰昨天表示，开放券商办理国际证券业务（OSU），最快9月可望公布上路，估计五年内，境外客户有价证券交易量可扩增至3兆台币，每年为券商创造150亿台币营收，为资本市场注入活水。
--台资银行大陆布局即将再传多项好消息。金管会银行局长桂先农昨日透露，台资银行10家大陆分行都已取得人民币全业务执照，9月征信系统可望多数开通，村镇银行申设也已到最后阶段，另外还有两家国银将可能申请设立大陆子行。
*经济日报：
--美国联准会（Fed）主席柏南克释出维持量化宽松（QE）的利多，全球股市昨日应声劲扬，台股多头重新拿回发球权，新台币对美元也同步走升，演出股汇双涨行情，热钱再现。
--〞2013 年工总白皮书〞昨日出炉，工总共提出262项建言，是历年来最多。工总理事长许胜雄昨日表示，政府要正视台湾企业获利已连续五年大幅衰退，马英九总统应该把握未来关键三年，祭出再造台湾经济新动能的箭。
--经济部次长卓士昭昨日表示，台湾今年将有四个自由贸易协定（FTA）陆续到位，不过，目前全球已生效的FTA高达三、四百个，台湾在FTA洽签数远远落后。意指台湾FTA之路，还须加速前进。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)