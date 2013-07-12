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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 08:57 BJT

东京汇市：美元在近期重挫后悄然盘整，市场审慎等待中国数据

日本央行宏伟的促通胀尝试仍处于非常初期的阶段，其坚定承诺未来数月将维持大规模刺激举措。

交易员强调，美元近些天跨度很大的交易区间已经触发了上下档的订单以及停止单，短期内交投料将淡静。

日本即将进入假期长周末，在中国下周一公布重要经济数据前，审慎气氛浓厚。

分析师预估中值显示，中国第二季国内生产总值(GDP)增长率预计温和降至7.5%，但许多人士认为存在下行风险，因此前多项数据表现疲弱。

澳元周四在纽约市场遭抛售，兑美元 从0.9306高点回落至0.9168，原因之一就是担心中国数据逊于预期。(完)

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