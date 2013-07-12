路透基点：荷兰合作银行承诺向双汇国际至少提供10亿美元支持其收购案

路透香港7月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，荷兰合作银行(Rabobank)承诺至少提供10亿美元贷款，以支持双汇国际以40亿美元竞购Smithfield Foods。

这是该笔融资案获得的首项承诺。消息人士称，由于荷兰合作银行以支持食品和农业闻名，因此作出承诺并不让人意外。

一如先前报导，这项融资包括一笔25亿美元三年期贷款及一笔15亿美元五年期贷款。三年期贷款在第一年底及第二年底各偿还2.50亿美元，剩下的20亿美元于到期时偿还。同样的，五年期贷款在第四年底偿还4亿美元，剩下的11亿美元于到期时偿还。

三年期及五年期贷款的平均期限分别为2.7年及4.7年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为加码450个基点。

邀请银行承销10亿美元的综合收益在三年期部分为400个基点，五年期为500个基点。两部分贷款的费用分别为150个基点及250个基点。

接到邀请的银行包括澳新(澳盛)银行、东方汇理银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、中国工商银行、汇丰银行、摩根士丹利、Natixis、苏格兰皇家银行、法国兴业银行、渣打银行、及瑞银集团。

财务条款包括最高合并净债务比率五倍。双汇(境内及境外)合并总债务比率为4.4倍，收购目标Smithfield则为4.2倍。

消息人士指出，借款方打算在高级银团分销之后，进入一般银团。

Smithfield股票可能提供担保。

Smithfield和双汇5月29日宣布，双汇将以每股34美元现金，买下Smithfield所有流通股，交易金额共计47亿美元。以该价格计算，包含承担Smithfield净债务在内，这项交易对Smithfield企业价值的估值约为71亿美元。

摩根士丹利是双汇此次收购交易的独家财务顾问。

双汇国际是河南双汇投资发展股份有限公司的大股东，后者为中国最大的肉类加工商，也是中国以市值计算最大的肉产品上市公司。

Smithfield旗下的知名品牌包括Eckrich，Farmland，Healthy Ones以及Armour。该公司总部位于弗吉尼亚州Smithfield。(完)