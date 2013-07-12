金砖国家：7月11日股汇市收盘纵览

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
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印度股市：周四收高约2%至一个半月来最高位，HDFC Bank等蓝筹股走出近期跌势全面反弹，因寄望美国货币刺激政策不会像市场担心那样早结束。指标BSE指数 收高1.98%或381.94点，报19,676.06点，为5月31日来最高收盘位。NSE指数 收高2.04%或118.40点，收报5,935.10点，是6月3日来最高收盘水平。
印度汇市：印度卢比兑美元结束两日涨势略微收低，因包括油企在内的进口商买入美元，而美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就美国刺激政策的讲话造成的影响也逐渐消退。卢比兑美元 收低于59.6750/6850，周三收报59.66/67。卢比开盘一度高见59.32,为7月2日来最高位。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,322.760点。MSCI明晟俄罗斯指数 升3.79%至720.84点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.17%，报32.5140卢布，卢布兑欧元 跌0.67%至42.6900卢布。
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巴西股市：拉美多数股市收高，跟随全球股市涨势，早前美联储暗示购债计划维持的时间或长于部分投资者的预期。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 升2.51%至46,626.26点，创下3月初以来最大单日涨幅。
巴西汇市：巴西雷亚尔走强，受贝南克讲话鼓舞。
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南非股市：南非股市劲扬，两大股指均录得18个月来最大单日涨幅，因贝南克的言论受到全球股市投资者的欢迎。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 升2.56%至36,082.58点，百分比涨幅为2012年初以来最大。综合指数 收高2.28%报40,543.00点。
南非汇市：兰特兑美元跌破10兰特关口，公债收益率下跌。 (完) (编译 梁睿雪; 审校 于春红)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)