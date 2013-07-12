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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 08:51 BJT

金砖国家：7月11日股汇市收盘纵览

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印度股市：周四收高约2%至一个半月来最高位，HDFC Bank等蓝筹股走出近期跌势全面反弹，因寄望美国货币刺激政策不会像市场担心那样早结束。指标BSE指数 收高1.98%或381.94点，报19,676.06点，为5月31日来最高收盘位。NSE指数 收高2.04%或118.40点，收报5,935.10点，是6月3日来最高收盘水平。

印度汇市：印度卢比兑美元结束两日涨势略微收低，因包括油企在内的进口商买入美元，而美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就美国刺激政策的讲话造成的影响也逐渐消退。卢比兑美元 收低于59.6750/6850，周三收报59.66/67。卢比开盘一度高见59.32,为7月2日来最高位。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,322.760点。MSCI明晟俄罗斯指数 升3.79%至720.84点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.17%，报32.5140卢布，卢布兑欧元 跌0.67%至42.6900卢布。

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巴西股市：拉美多数股市收高，跟随全球股市涨势，早前美联储暗示购债计划维持的时间或长于部分投资者的预期。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 升2.51%至46,626.26点，创下3月初以来最大单日涨幅。

巴西汇市：巴西雷亚尔走强，受贝南克讲话鼓舞。

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南非股市：南非股市劲扬，两大股指均录得18个月来最大单日涨幅，因贝南克的言论受到全球股市投资者的欢迎。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 升2.56%至36,082.58点，百分比涨幅为2012年初以来最大。综合指数 收高2.28%报40,543.00点。

南非汇市：兰特兑美元跌破10兰特关口，公债收益率下跌。 (完) (编译 梁睿雪; 审校 于春红)
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