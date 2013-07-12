版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 08:58 BJT

《中国重要政经日程》--7月12日

============================近日重要政经日程=======================

7/13（六）

2013APEC工商领导人中国论坛举行，至14日。

中国中小企业发展论坛在北京举行，至15日。

7/15（一）

上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍今年上半年国民经济运行情况

7/31(三)

中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。

9/11（三）

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

11/14(四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张胜男)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐