《香港报摘》--其他报纸重要消息7月12日

* 明报：

--新地 于屯门的30万平方尺大型商场V City，部分商舖最快下周开幕，但较V City早落成的元朗YOHO Midtown商场，虽然住宅入伙至今已3年，但商场23万方尺楼面仍一直丢空。

--纽约交易所资本市场部高级副总裁埃思里奇(David Ethridge)表示，该所非常重视中国市场，尤其有信心招徕科技公司，又指公司在纽交所申请上市，毋须有盈利，因此纽交所是科技公司挂牌的最佳选择。

--恒基地产 主席李兆基于7月5日增持公司股份，以每股平均价27.268港元，增持515.5万股，涉资超过2.43亿港元。这是李兆基在今年入市增持恒地以来，购入股份数目最多一次。

* 星岛日报：

--财经事务及库务局局长陈家强表示，目前没有迹象显示资金大量流出香港。又指在全球经济前景仍然不明朗下，市场情绪及期望可能迅速改变，资金流向以及利率和房地产市场周期逆转的风险，在短期内或会大幅增加。

--香港电讯 个人客户业务董事总经理吴永豪表示，该公司现时基本固网电话月费已维持一段时间，但却整体成本上升。该公司无意减价抢客，碍于成本有增无减，未来不排除会加价，具体实际行动要看市场反应。

--会德丰 常务董事黄光耀称，去年起至今共斥资约99.4亿港元购入将军澳四幅土地，合计可建楼面达逾234万平方尺，预计首个项目将于明年中推出，看好该区将配合政府近年推出起东九龙商业区之住屋需求。

* 苹果日报：

--德银表示，监于香港及澳洲未来均就当地电力监管进行检讨，中电 及电能实业 政策风险将上升。单是香港市场，惟2018年后下调回报可能性则很高，估计会下调约两个百分点至8%。

--本港银行陆续上调人民币存款利息，永隆银行自今天起，为10万元或以上人民币提供高达3.3厘的12个月定存利率。较小存额如2万元及5万元人民币，12个月定存利率亦达3.2及3.25厘，以上优惠仅适用于新资金。

--友邦 为重塑品牌，斥资数百万美元作大型宣传活动，并以香港作为首站。对于集团即将公布中期业绩，友邦香港及澳门首席执行官陈荣声表示，有信心香港可继续成为集团最赚钱的地区。

* 东方日报：

--消息透露，内地其中一间最大的云端游戏公司Forgame拟年内在港上市，筹1亿美元。据悉，Forgame已递交上市申请。

* 文汇报：

--澳洲国民银行旗下Calibre Asset Management投资部主管陈俊文表示，虽然美国联储局上月提出有意减少买债规模，但监于美国的通胀及失业率未见明显改善，预期联储局退市最快会于10月或以后才出现。

--中国海外 以37亿元人民币投得位于上海闵行区梅陇新中心A街坊地块，该地块并成为今年上海的溢价地王。同日，在安徽合肥的土地拍卖中，中海外以约20.1亿元人民币夺得合肥滨湖新区一地块。

--中银集团人寿执行总裁蔡中虎表示，公司人民币保单约占总保单的一半，并一直维持稳定，未看到人民币保险热潮有减退的情况。

* 大公报：

--达芙妮 表示，今年次季(4月至6月)同店销售则录得13.7%的跌幅，整个上半年同店销售则跌9.2%。

--综合代理指，上半年500万港元或以下二手住宅注册量只16,551宗，分别较去年上半年及下半年跌约43%及约34%，创历来新低，半年豪宅成交也下跌70%。(完)