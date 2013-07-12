港报社评：善用港国际教育枢纽条件--星岛日报7月12日

芝加哥大学布思商学院，决定把旗下全球排名第10的行政人员工商管理硕士（EMBA）课程，由新加坡迁来香港，令港星双城的跨世纪竞争关系，再度走上前台。

香港近年在国际上的竞争力有滑落趋势，在瑞士洛桑管理学院的全球竞争力排名，今年由第1跌至第3。今次芝大商学院的选择，向香港社会投下信心一票。EMBA课程的学生是来自五湖四海的企业管理精英，新加坡和香港都集合了大量跨国企业的亚洲总部，经济活跃文化多元，方便吸引一流的教与学人才，香港特别优胜之处，是拥有中国的庞大人才库。芝大一位教授形容，香港毗邻中国这个世界第二大的经济体系，别具吸引力。

香港科技大学和美国西北大学凯洛格管理学院合办的EMBA课程，在英国《金融时报》的全球EMBA课程排名中，连续五年高居榜首。现在有排名第10的芝大布思加入，香港在吸引优质企管人才来进修方面，有所裨益。

新加坡在1997年亚洲金融风暴后，锐意发展知识型经济，要做「全球校舍」，引进世界级大学开设分校，芝大布思是其中之一。虽然芝大布思EMBA课程这颗明珠转投香港，在全球EMBA课程排名中，位居第6的欧洲工商管理学院仍在新加坡设分校，多所国际一流大学有在新加坡设分校或合办课程。

香港的办学吸引力不逊于新加坡，交通银行委托英国《经济学人》资讯社编制的「海龟指数」，香港在最佳留学城市榜中排名第3，新加坡排第12。政府换届后对教育作为一门「产业」有保留，但仍然值得把握自己的独特优势，发展成世界级的教育枢纽和人才培训中心。(A06)