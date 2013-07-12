港报社评：善用港国际教育枢纽条件--星岛日报7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
芝加哥大学布思商学院，决定把旗下全球排名第10的行政人员工商管理硕士（EMBA）课程，由新加坡迁来香港，令港星双城的跨世纪竞争关系，再度走上前台。
香港近年在国际上的竞争力有滑落趋势，在瑞士洛桑管理学院的全球竞争力排名，今年由第1跌至第3。今次芝大商学院的选择，向香港社会投下信心一票。EMBA课程的学生是来自五湖四海的企业管理精英，新加坡和香港都集合了大量跨国企业的亚洲总部，经济活跃文化多元，方便吸引一流的教与学人才，香港特别优胜之处，是拥有中国的庞大人才库。芝大一位教授形容，香港毗邻中国这个世界第二大的经济体系，别具吸引力。
香港科技大学和美国西北大学凯洛格管理学院合办的EMBA课程，在英国《金融时报》的全球EMBA课程排名中，连续五年高居榜首。现在有排名第10的芝大布思加入，香港在吸引优质企管人才来进修方面，有所裨益。
新加坡在1997年亚洲金融风暴后，锐意发展知识型经济，要做「全球校舍」，引进世界级大学开设分校，芝大布思是其中之一。虽然芝大布思EMBA课程这颗明珠转投香港，在全球EMBA课程排名中，位居第6的欧洲工商管理学院仍在新加坡设分校，多所国际一流大学有在新加坡设分校或合办课程。
香港的办学吸引力不逊于新加坡，交通银行委托英国《经济学人》资讯社编制的「海龟指数」，香港在最佳留学城市榜中排名第3，新加坡排第12。政府换届后对教育作为一门「产业」有保留，但仍然值得把握自己的独特优势，发展成世界级的教育枢纽和人才培训中心。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)