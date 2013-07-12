港报社评：伯南克玩弄口术，市场为退市猜谜--信报7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
美国联储局公开6月议息纪要文件，显示官员对「退市」时间存分歧；加上主席伯南克表示，美国经济在可见未来仍需高度宽松货币政策，一反之前提早退出的口气。
究竟退市条件迄今的成熟程度如何？按上周公布的非农就业数据，6月就业岗位增加了19万5千人，令外界对联储局最早于今年9月采取减购行动预期升温，以致有分析认为，伯南克是要为金融市场波动风险降温。
细看伯南克讲话，指当前7.6%的失业率，可能高估了劳工市场的健康程度；低于2%的通胀率，却又不利经济扩张。因此，「在可预见将来，高度宽松的货币政策有其需要」。
伯南克「前言不对后语」令人满腹疑团。6月就业市场有所改善，只是改善之势的确未够稳定。计及就业不足和放弃求职的U6失业率指标，去年6月为14.9%，今年6月仅回落至14.3%，反映劳工市场好转的基础并不可靠。
换言之，经济与就业市场向好之势稳而未固，发展的不确定性往往抵销有利退出条件。伯南克前后矛盾的确使人生疑，他是否刻意玩弄「口术」。但无论如何，退市时机选择之所以困难，原因在于货币政策从制订实施到传导至实体经济并产生影响，明显存在时滞，联储局必须对未来的经济形势发展作出非常精确的预测。
据此观察，如今就业市场改善基础未固，联储局的确有需要维持货币相对宽松的预期。无可否认，货币宽松逐步退出已成定局，问题在于启动时间。不过，退市或退市预期引发跨境资金流动对新兴国家的冲击，序幕早已揭开。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)