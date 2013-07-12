港报社评：伯南克口术慰市场，退市心未变--经济日报7月12日

美国联储局主席伯南克昨指，会在可见将来保持高度宽松货币政策。惟伯老只是新瓶旧酒，用市场较受落的语言，重新包装没变的退市蓝图，此应是要稳住市场信心。 伯南克昨晨表示，美国经济在可见将来仍须高度宽松的货币政策。惟此仅伯南克的口术，其退市大计应未变。其实伯南克的立场始终如一，他昨晨说话的内容与上月提出的退市蓝图，并无实质差异，只是将重点突出在持续宽松政策上。 伯南克用鸽派语言重新包装退市蓝图，因他上月向市场阐明退市大计时，被误读为储局快将收水，令国债孳息急飈，若市场续陷不安，恐打乱储局部署。他现时藉口术营造利好气氛，是皆大欢喜，尤其储局在未来数月减少买债，迈出退市第一步，相信几已事在必行，此有客观和主观两因素。 客观而言，储局终须退市，且近期美国经济数据频报捷，储局有条件渐减买债印钞。主观而言，伯南克明年初将卸任，从他上月已提出全盘退市路綫图来看，已见其着手善后。 最符伯南克盘算的，应是在9月或10月的储局议息会议拍板首次减买债，将目前每月买债850亿美元，减少100亿至200亿美元，在观察市场反应后，12月中的议息会议再减一次，为自己树立善始善终的历史定位。 惟伯南克能否如愿，还须看经济大环境，故他昨出口术安抚市场是必要之举，只要未来两三个月经济表现不太差，开始减买债的机会应不低。惟明年初接任的储局新主席会否跟随伯南克步伐仍是未知之数，此既视乎继任人的判断力，更须看美国经济复苏韧力是否足够。(A16)