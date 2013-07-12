港报社评：伯南克口术慰市场，退市心未变--经济日报7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
美国联储局主席伯南克昨指，会在可见将来保持高度宽松货币政策。惟伯老只是新瓶旧酒，用市场较受落的语言，重新包装没变的退市蓝图，此应是要稳住市场信心。 伯南克昨晨表示，美国经济在可见将来仍须高度宽松的货币政策。惟此仅伯南克的口术，其退市大计应未变。其实伯南克的立场始终如一，他昨晨说话的内容与上月提出的退市蓝图，并无实质差异，只是将重点突出在持续宽松政策上。 伯南克用鸽派语言重新包装退市蓝图，因他上月向市场阐明退市大计时，被误读为储局快将收水，令国债孳息急飈，若市场续陷不安，恐打乱储局部署。他现时藉口术营造利好气氛，是皆大欢喜，尤其储局在未来数月减少买债，迈出退市第一步，相信几已事在必行，此有客观和主观两因素。 客观而言，储局终须退市，且近期美国经济数据频报捷，储局有条件渐减买债印钞。主观而言，伯南克明年初将卸任，从他上月已提出全盘退市路綫图来看，已见其着手善后。 最符伯南克盘算的，应是在9月或10月的储局议息会议拍板首次减买债，将目前每月买债850亿美元，减少100亿至200亿美元，在观察市场反应后，12月中的议息会议再减一次，为自己树立善始善终的历史定位。 惟伯南克能否如愿，还须看经济大环境，故他昨出口术安抚市场是必要之举，只要未来两三个月经济表现不太差，开始减买债的机会应不低。惟明年初接任的储局新主席会否跟随伯南克步伐仍是未知之数，此既视乎继任人的判断力，更须看美国经济复苏韧力是否足够。(A16)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)