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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 09:03 BJT

中国经济：不会硬着陆，实现全年GDP增长7%没有太大问题--财长

路透北京7月12日 - 新华社周五援引中国财政部长楼继伟称，中国经济不会出现硬着陆，预计实现全年GDP(国内生产总值)增长7%没有太大问题。

楼继伟在美国华盛顿参加第五轮中美战略与经济对话时并表示，中国经济放缓的同时，经济结构调整取得了成效，经济增长的质量有所提高，消费对经济增长的贡献率在提升，服务业的比重在提高，经常项目顺差在减少。

“中国经济第一季度增速是7.7%，下半年增速可能会稍微低一些，但实现全年7%增长目标没有太大问题。”报导援引楼继伟的话并强调，尽管经济调整是痛苦的事，但中国将继续推进这一进程。

中国政府年初确定的今年GDP增幅目标为7.5%，楼继伟的此番表态亦引发市场诸多猜测。(完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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