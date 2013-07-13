更正(官方)-中国经济：不会硬着陆，实现全年GDP增长7.5%没有太大问题--财长

企业结盟：东风汽车将与汽车零件厂商耐世特成立合资公司
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
(更正：新华社将今年中国经济增长目标“7%”更正为“7.5%”。)
路透北京7月12日 - 新华社周五援引中国财政部长楼继伟称，中国经济不会出现硬着陆，预计实现全年GDP(国内生产总值)增长7.5%没有太大问题。
楼继伟在美国华盛顿参加第五轮中美战略与经济对话时并表示，中国经济放缓的同时，经济结构调整取得了成效，经济增长的质量有所提高，消费对经济增长的贡献率在提升，服务业的比重在提高，经常项目顺差在减少。
“中国经济第一季度增速是7.7%，下半年增速可能会稍微低一些，但实现全年7.5%增长目标没有太大问题。”报导援引楼继伟的话并强调，尽管经济调整是痛苦的事，但中国将继续推进这一进程。(完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
路透东京4月11日 - 日本股市周二早盘下跌，地缘政治紧张局势加剧、日圆走强，以及东芝股价震荡等因素拖累大盘。东芝提交财报的第三次截止期限已近在眼前。
从4月7日高点1,270.46美元的大幅回落显示：始于3月10日低点1,194.55美元的五浪周期已经完成。第四浪已在3月31日低点1,239.55美元触底。