港报社评：普选特首办法百家争鸣折冲樽俎凝聚最大共识--明报7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
真普选联盟（下称真普联）就2017年特首普选提出3个方案，除了显露泛民阵营的想法，另一层意义是提供了可供各方讨论的基础，建制阵营应该提出方案，营造百家争鸣的氛围，这对促使政制向前发展会有积极作用。
真普联提出的3个方案，由于方案A和C都有地区直选选民联署的元素，建制派立法会议员、北大教授饶戈平都说不符合《基本法》的规定，此外，有建制派议员认为方案的其他元素可以探讨。总的而言，建制阵营对真普联3个方案并未抗拒讨论，这个取态若为良性互动创造空间。
建制派人士初步评价真普联方案，最不接受的是选民联署提名，或许认为此乃真普联不够务实之处。按基本法和全国人大相关决定，很难想像选民联署提名会成为选项，在摆姿态和做实事之间，真普联需要恰当地掌握平衡。
就普选特首，真普联提出了具体方案，建制派若不充分回应，则以后就不要数说民主派只识摆政治姿态了。其实，就政改讨论，建制派应该拿出方案，因大家都知道若不能落实2017年普选特首，香港管治将陷入空前危机，建制派在关键时刻，应该做出更切合港情的决策。
近期，多名建制派人士就特首普选都发表过意见或主张，不过，他们并无形成具体建议供各方讨论。若建制阵营各个党派分别提出具体方案，超越原则理念交流，会使政制讨论更有意义，对中央更有参考价值。
特首梁振英昨日在立法会答问会，就何时谘询政改，仍然不肯给予时间表。政改早谘询肯定较迟谘询好，时间充裕，回旋空间较大，可避免因为时间压力而逼出乱局。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)