港报社评：普选特首办法百家争鸣折冲樽俎凝聚最大共识--明报7月12日

真普选联盟（下称真普联）就2017年特首普选提出3个方案，除了显露泛民阵营的想法，另一层意义是提供了可供各方讨论的基础，建制阵营应该提出方案，营造百家争鸣的氛围，这对促使政制向前发展会有积极作用。

真普联提出的3个方案，由于方案A和C都有地区直选选民联署的元素，建制派立法会议员、北大教授饶戈平都说不符合《基本法》的规定，此外，有建制派议员认为方案的其他元素可以探讨。总的而言，建制阵营对真普联3个方案并未抗拒讨论，这个取态若为良性互动创造空间。

建制派人士初步评价真普联方案，最不接受的是选民联署提名，或许认为此乃真普联不够务实之处。按基本法和全国人大相关决定，很难想像选民联署提名会成为选项，在摆姿态和做实事之间，真普联需要恰当地掌握平衡。

就普选特首，真普联提出了具体方案，建制派若不充分回应，则以后就不要数说民主派只识摆政治姿态了。其实，就政改讨论，建制派应该拿出方案，因大家都知道若不能落实2017年普选特首，香港管治将陷入空前危机，建制派在关键时刻，应该做出更切合港情的决策。

近期，多名建制派人士就特首普选都发表过意见或主张，不过，他们并无形成具体建议供各方讨论。若建制阵营各个党派分别提出具体方案，超越原则理念交流，会使政制讨论更有意义，对中央更有参考价值。

特首梁振英昨日在立法会答问会，就何时谘询政改，仍然不肯给予时间表。政改早谘询肯定较迟谘询好，时间充裕，回旋空间较大，可避免因为时间压力而逼出乱局。(A02)