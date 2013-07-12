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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 09:23 BJT

全球金市：金价延续涨势至第五日，料录得近两年最大单周涨幅

纽约商品期货交易所(COMEX)期金 和现货银 报价也接近周四创下的多周高点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三称，美联储“总的信息还是要放宽政策，在可见的未来仍需要高度宽松的政策。”。

金融市场周四跳涨，美股道琼工业指数和标普500指数收盘创历史新高。金融市场此前大跌，因贝南克上个月表示今年可能削减每月850亿美元的购债计划。

金价今年仍下跌近25%，并且可能进一步遇阻，因投资者转向上涨的股市，抛售基于黄金的上市交易基金。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四数据显示，投资者从大宗商品和贵金属基金撤出9.988亿美元资金，高于上周撤出的9,260万美元。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 白云)
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