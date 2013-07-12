中国金融：诺亚与阿里小贷合作的首只私募信贷证券化产品完成募集

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透上海7月12日 - 在中国东方证券资管公司的阿里巴巴小额贷款资产证券化方案获批后，阿里小贷与诺亚财富 合作的首只私募信贷资产证券化产品近日迅速完成募集。
阿里小贷此前曾透过多项信托计划或基金专户产品将其信贷资产证券化后筹资，近期其尝试通过券商资管或第三方理财机构发行资产证券化产品，新渠道将为阿里小贷打开更多的融资空间。
据诺亚公司人士透露，该产品其实是将阿里小贷的信贷资产打包，以其收益权作为投资标的，发行某基金子公司的特定多客户资管计划，由诺亚财富的高净值客户认购。
公司人士指出，这支产品之所以受诺亚高净值人士所欢迎，主要是在于其产品的安全性--阿里小贷的坏账率仅为0.8%，比银行平均水平为低。不过公司人士未透露该只产品的募集规模。
阿里小贷发放的小微贷款实质为阿里巴巴集团 旗下电子商务网站淘宝或天猫网的订单贷款、信用贷款和阿里信用贷款，行业覆盖范围广，贷款期限短（平均周期127天），贷款区间集中在5-50万元。
阿里巴巴集团旗下拥有浙江阿里巴巴小额贷款公司和重庆阿里巴巴小额贷款公司两家小贷公司，其注册资本共计16亿元人民币。按国内监管规定，小贷公司的资金来源主要包括股东注资和银行借款，银行借款不得超过注册资本50%，阿里小贷的业务规模快速扩张后，受到了资本的约束。
据业内人士此前透露，东证资管的阿里巴巴专项资管计划是融集资金来购买阿里小贷的小额贷款资产，其获批1号至10号专项资产管理计划，预计募集资金总规模在20至50亿元之间。该计划采取了少见的循环购买基础资产的方式，这意味着阿里小贷的信贷资产将不断入选该专项资管计划的资产池，从而打开其业务扩张空间。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)