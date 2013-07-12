中国金融：诺亚与阿里小贷合作的首只私募信贷证券化产品完成募集

路透上海7月12日 - 在中国东方证券资管公司的阿里巴巴小额贷款资产证券化方案获批后，阿里小贷与诺亚财富 合作的首只私募信贷资产证券化产品近日迅速完成募集。

阿里小贷此前曾透过多项信托计划或基金专户产品将其信贷资产证券化后筹资，近期其尝试通过券商资管或第三方理财机构发行资产证券化产品，新渠道将为阿里小贷打开更多的融资空间。

据诺亚公司人士透露，该产品其实是将阿里小贷的信贷资产打包，以其收益权作为投资标的，发行某基金子公司的特定多客户资管计划，由诺亚财富的高净值客户认购。

公司人士指出，这支产品之所以受诺亚高净值人士所欢迎，主要是在于其产品的安全性--阿里小贷的坏账率仅为0.8%，比银行平均水平为低。不过公司人士未透露该只产品的募集规模。

阿里小贷发放的小微贷款实质为阿里巴巴集团 旗下电子商务网站淘宝或天猫网的订单贷款、信用贷款和阿里信用贷款，行业覆盖范围广，贷款期限短（平均周期127天），贷款区间集中在5-50万元。

阿里巴巴集团旗下拥有浙江阿里巴巴小额贷款公司和重庆阿里巴巴小额贷款公司两家小贷公司，其注册资本共计16亿元人民币。按国内监管规定，小贷公司的资金来源主要包括股东注资和银行借款，银行借款不得超过注册资本50%，阿里小贷的业务规模快速扩张后，受到了资本的约束。