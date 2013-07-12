港报社评：亏欠屯门应补偿，通过拨款研方案--文汇报7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
立法会财委会今日审议屯门及打鼓岭堆填区扩建拨款申请。特首梁振英昨日承诺会加强检讨情况。实际上，屯门区历来承受了不少厌恶性设施，政府确有必要作出补偿。立法会议员也应顾全大局，先通过拨款让政府进行扩建堆填区前的研究，从中找出一个妥善解决堆填区扩建问题的方案。
屯门堆填区每天有数以百计的垃圾车经过，而且，机场煤油库、青洲英泥厂、中华电力发电厂和污泥焚化炉等厌恶性设施也设在屯门区。今后政府更需要切实针对地区人士的诉求，以务实态度补偿对屯门居民的亏欠。
梁振英强调，屯门的规划部署将会检讨，这需要更新社区设施，活化形象。政府为优化屯门区提出一系列社区方案，包括提升或扩阔稔湾路，取消火葬场规划改为发展高增值用途，提升绿化总纲图和加快部分便民天桥工程等。这些新社区方案有利于更新屯门的形象，为屯门解决地区问题带来契机，值得地区人士共同为落实这些方案多提意见。
不过，政府要进一步做好屯门堆填区的扩建规划，把对屯门居民的影响减到最低，需要拨款进行前期研究和勘探工作。今次有关屯门堆填区的拨款申请，只涉及未来2年研究工作之用。如拨款申请被否决，政府将无法研究解决扩建堆填区的问题，本港堆填区问题势将不断恶化。固体废物需要送往堆填区，即使做好减废回收的工作，都不能够完全取代堆填区设施。立法会应以大局为重先通过拨款，未来可进一步在地区切实商讨细节，妥善处理堆填区扩建计划。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)