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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 08:53 BJT

港报社评：亏欠屯门应补偿，通过拨款研方案--文汇报7月12日

立法会财委会今日审议屯门及打鼓岭堆填区扩建拨款申请。特首梁振英昨日承诺会加强检讨情况。实际上，屯门区历来承受了不少厌恶性设施，政府确有必要作出补偿。立法会议员也应顾全大局，先通过拨款让政府进行扩建堆填区前的研究，从中找出一个妥善解决堆填区扩建问题的方案。

屯门堆填区每天有数以百计的垃圾车经过，而且，机场煤油库、青洲英泥厂、中华电力发电厂和污泥焚化炉等厌恶性设施也设在屯门区。今后政府更需要切实针对地区人士的诉求，以务实态度补偿对屯门居民的亏欠。

梁振英强调，屯门的规划部署将会检讨，这需要更新社区设施，活化形象。政府为优化屯门区提出一系列社区方案，包括提升或扩阔稔湾路，取消火葬场规划改为发展高增值用途，提升绿化总纲图和加快部分便民天桥工程等。这些新社区方案有利于更新屯门的形象，为屯门解决地区问题带来契机，值得地区人士共同为落实这些方案多提意见。

不过，政府要进一步做好屯门堆填区的扩建规划，把对屯门居民的影响减到最低，需要拨款进行前期研究和勘探工作。今次有关屯门堆填区的拨款申请，只涉及未来2年研究工作之用。如拨款申请被否决，政府将无法研究解决扩建堆填区的问题，本港堆填区问题势将不断恶化。固体废物需要送往堆填区，即使做好减废回收的工作，都不能够完全取代堆填区设施。立法会应以大局为重先通过拨款，未来可进一步在地区切实商讨细节，妥善处理堆填区扩建计划。(A03)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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