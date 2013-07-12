《中国报摘》--其他报纸重要消息7月12日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
**上海证券报**
--中国橡胶工业协会已组织制定《轮胎行业准入条件》，拟7月底上报工信部，将新增对绿色轮胎、轮胎产品质量的具体标准要求及对缺陷产品进行召回等内容。工信部计划8月正式出台。
--截至6月末，温州市银行业不良贷款余额为264.3亿元人民币，比5月末减少13.38亿元；不良贷款率为3.68%，较5月末继续下降0.22个百分点，且已经是连续第三个月“双降”。
**第一财经日报**
--华谊兄弟 公布上半年业绩预告，由于电影票房大丰收再加上公司投资有道，预计中期净利润将增长2.7-3倍，达3.9-4.2亿元人民币。
**21世纪经济报 道**
--国家发改委和工信部根据国务院要求，正在起草化解产能过剩矛盾总体方案，预备按照重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治，采取多种方式解决钢铁、水泥、电解铝等行业过剩问题。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)