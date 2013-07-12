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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 09:02 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月12日

**上海证券报**

--中国橡胶工业协会已组织制定《轮胎行业准入条件》，拟7月底上报工信部，将新增对绿色轮胎、轮胎产品质量的具体标准要求及对缺陷产品进行召回等内容。工信部计划8月正式出台。

--截至6月末，温州市银行业不良贷款余额为264.3亿元人民币，比5月末减少13.38亿元；不良贷款率为3.68%，较5月末继续下降0.22个百分点，且已经是连续第三个月“双降”。

**第一财经日报**

--华谊兄弟 公布上半年业绩预告，由于电影票房大丰收再加上公司投资有道，预计中期净利润将增长2.7-3倍，达3.9-4.2亿元人民币。

**21世纪经济报 道**

--国家发改委和工信部根据国务院要求，正在起草化解产能过剩矛盾总体方案，预备按照重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治，采取多种方式解决钢铁、水泥、电解铝等行业过剩问题。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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