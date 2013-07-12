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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 09:22 BJT

台湾金融：汇市今日下午照常交易，未受台风来袭影响

路透台北7月12日 - 台湾外汇经纪公司周五表示，汇市今日下午盘将照常交易。台北市政府已于稍早宣布，今日下午两点将停止上班上课。至于股、债市因交易至下午1:30，也并未受影响。

中央气象局已于昨晚发布中度台风“苏力”(SOULIK)的陆上台风警报，根据气象局今日上午8时30分发布的警报，目前苏力台风的中心位置在宜兰东南东方约470公里的海面上，以每小时23公里速度，向西北西进行。近中心最大风速为每小时173公里，相当于15级风。

气象局并对台湾各地区及澎湖、马祖等发布警戒，应严加戒备并防强风豪雨。(完)

气象相关新闻，请点选 ;台风最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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