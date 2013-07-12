版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 09:37 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月12日-7月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月12日(五)

美国杰克逊霍尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和费城联储银行总裁普洛瑟在一个经济峰会上，就货币政策与经济前景讲话。

温哥华--美国旧金山联储银行总裁威廉姆斯参加计算经济学社第19届国际会议，并参与“扞卫货币政策中庸之道”的讨论。(2115)

新加坡--欧洲央行执委冈斯坦西欧就亚洲的经济角色发表演说。

7月15日(一)

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在《政治家》(Politico)主办的活动上讲话。

华盛顿--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)就“重新启动美欧金融改革合作”发表讲话。(1230)

德国什未林(Schwerin)--欧洲央行执委亚斯穆森在什未林商会就欧洲经济和财政政策讲话。

7月16日(二)

华盛顿--堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就“经济状况与农业”在该联储召开的“全球农业关系的转变”会议上讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行发布7月货币政策会议记录。

7月17日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。(1400)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书。(1800)

悉尼--澳洲央行(RBA)发布7月货币政策会议记录。

东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦记者会。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹记者会。

渥太华--加拿大央行发布利率决议和货币政策报告。

东京--日本央行发布6月货币政策会议记录。

7月18日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在参议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。(1400)

立陶宛维尔纽斯(VILNIUS)--欧洲央行执委亚斯穆森出席“欧洲经济一体化：盘点挑战与机遇”小组讨论。(700)

法兰克福--欧洲央行管委会会议。未安排发布利率决议。

7月19日(五)

莫斯科--G20财长与央行总裁会议(至7月20日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐