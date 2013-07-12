《全球重要经济事件一览表》--7月12日-7月19日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
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7月12日(五)
美国杰克逊霍尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和费城联储银行总裁普洛瑟在一个经济峰会上，就货币政策与经济前景讲话。
温哥华--美国旧金山联储银行总裁威廉姆斯参加计算经济学社第19届国际会议，并参与“扞卫货币政策中庸之道”的讨论。(2115)
新加坡--欧洲央行执委冈斯坦西欧就亚洲的经济角色发表演说。
7月15日(一)
华盛顿--美联储理事塔鲁洛在《政治家》(Politico)主办的活动上讲话。
华盛顿--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)就“重新启动美欧金融改革合作”发表讲话。(1230)
德国什未林(Schwerin)--欧洲央行执委亚斯穆森在什未林商会就欧洲经济和财政政策讲话。
7月16日(二)
华盛顿--堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就“经济状况与农业”在该联储召开的“全球农业关系的转变”会议上讲话。
斯德哥尔摩--瑞典央行发布7月货币政策会议记录。
7月17日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。(1400)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书。(1800)
悉尼--澳洲央行(RBA)发布7月货币政策会议记录。
东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦记者会。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹记者会。
渥太华--加拿大央行发布利率决议和货币政策报告。
东京--日本央行发布6月货币政策会议记录。
7月18日(四)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在参议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。(1400)
立陶宛维尔纽斯(VILNIUS)--欧洲央行执委亚斯穆森出席“欧洲经济一体化：盘点挑战与机遇”小组讨论。(700)
法兰克福--欧洲央行管委会会议。未安排发布利率决议。
7月19日(五)
莫斯科--G20财长与央行总裁会议(至7月20日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 白云)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)