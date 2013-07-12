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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 09:25 BJT

****市场聚焦:暂时别对中国盘活财政资金来稳增长寄予厚望--PDF版本****

尽管中国政府最近仍在强调结构调整，但愈来愈多经济指标下滑预示着宏观政策天平将更多滑向“稳增长”。而李克强总理日前有关“经济增长率、就业水平等不滑出下限“的表态，使得稳增长的意味更为明显。

不过与此前两年四万亿的大规模经济刺激计划不同，新政府这次的主打牌是“盘活存量、用好增量”。国务院并发布被喻为“金十条”的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，列出盘活存量十大措施，譬如创新外汇储备应用、扩大不良贷款自主处置权和推进资产证券化等。 欲浏览这篇市场聚焦的简体版PDF，请点选 link.reuters.com/zyw59t 欲浏览这篇市场聚焦的繁体版PDF，请点选 link.reuters.com/gax59t
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