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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 09:43 BJT

更新版 1-台湾金融市场：照常交易，未受台风来袭影响

(新增央行对银行间拆款交易时段决定)

路透台北7月12日 - 台湾央行周五表示，尽管台北市政府已宣布下午两点将停班停课，不过午后台北银行间拆款交易时间仍照常至五点。此外，汇市也将如常交易至下午四点。

一位央行官员表示，按照以往惯例，若是中午过后才停班停课，午后台北银行间拆款交易时间仍维持正常，平日拆款交易在午后五点截止。五点之后银行统计准备数字报予拆款中心。

台北外汇经纪公司稍早也称，汇市今日下午盘将照常交易。

台北市政府已于稍早宣布，今日下午两点将停止上班上课。至于股、债市因交易至下午1时30分，并未受影响。

中央气象局已于昨晚发布中度台风“苏力”(SOULIK)的陆上台风警报，根据气象局今日上午8时30分发布的警报，目前苏力台风的中心位置在宜兰东南东方约470公里的海面上，以每小时23公里速度，向西北西进行。近中心最大风速为每小时173公里，相当于15级风。

气象局并对台湾各地区及澎湖、马祖等发布警戒，应严加戒备并防强风豪雨。(完)

气象相关新闻，请点选 ；台风最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/) (记者 高洁如/董永年; 审校 杨淑祯)
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