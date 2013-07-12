版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 09:51 BJT

欧洲经济：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧预计欧元区长时间经济成长缓慢

“发达经济体，尤其是欧洲，面临经济增长长期放缓的问题，这将考验我们这些机构的能力，”冈斯坦西欧在一个论坛上表示。

“欧元区仍然面临一场痛苦的失衡危机，金融领域支离破碎且经济成长速度低下。”

他表示，欧洲央行上周决定提供利率的前瞻性指引，打破过去坚持不对政策预先承诺的惯例，已经成功地在美联储暗示将放慢资产购买脚步后稳定住了金融市场。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐