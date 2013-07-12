重发-港报财经评论：用黄金比率，看涨跌节奏--经济日报7月12日

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用黄金比率，看涨跌节奏/林瑞芬

周初港股好淡恶斗后，最终看好的投资者修成正果。恒指昨弹2.55%至21,437，重上21,000；国指更弹3.65%至9,551；大市成交额730亿港元。中、港股市是否已脱中期淡势，以黄金比率研判之。一段跌浪的反弹，高度往往为黄金比率框架，一般升逾0.618倍预示未来重拾升浪机会较高；相反，0.5倍或不足0.618倍，预期中期弱势未扭转。若以黄金比率剖析美、日、中和港股的反弹浪，一并比较更了解当前国际金融市场的分化。标普500指数而言，5月至6月经回吐，自低位反弹至今，以周三收市价计算，反弹为回吐浪0.764倍。基本上，预示早前回吐未破坏中期升势，年内还有力再挑战高位1,687。事实上，美国经济复苏面主导，压倒市场预期收水的打击，后市除非是真的加快加息步伐，不然乃全球股市之领先者。日股在量宽下也为经济暂时改善打入强心针，见日经指数的反弹已是回吐浪的0.618倍升幅，同样偏强。

中、港股市现况似乎只是追补外围涨幅，以强弱势立论，追补升幅不大可能强于美、日股，事实也如此。除非真的强于，则大大预示弱势扭转，到其时视为重点提示。恒指昨收21,437，午市曾触及250天线阻力21,500，也是5月至6月跌幅的0.5倍反弹升幅，但最终以21,437收市；上证昨最高见2,092，也近2,100，为5月至6月跌幅的0.5倍反弹升幅；数最弱势者，国指也，5月由11,361跌至6月低位8,640反弹，反弹一半约至10,000，但昨日只到9,551收市。短线国指表现会否又扯后腿，极其关注，如未能再冲试10,000，预示恒指的反弹也大概于250天线被阻。

市势一环扣一环，理顺就知大概事。总结而言，美股呈强，日股其次，中、港股市偏弱，反弹幅度依次排列。港股之中，国指偏弱势未能扭，将是限制恒指大幅反弹之源。恒指短线试21,500，不排除再略为试穿近21,700，反弹浪由19,400至今也不少。对比外围与中、港股市明显的中期弱势，反弹难以抱太乐观冀望。虽知美国财金官员善于运用语言来管理市场，预期市场息率就如其拖着的一只小狗，早前小狗跑快了，伯老周三讲话是尝试叫番转头，修正过分疑虑。惟是否就此全放下美国不作收水准备，又不是，始终QE不可能无止境地进行，减买债，停买债，再加息乃最终结果。(B02)

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国指反弹，阻力一万/余少文

国企指数走高，回补了6月下旬下跌裂口，阻力是10,000点大关，除非有利好消息浮现，否则大市反弹过后，调整将会继续，乐观是在9,000点至10,000点区间整固，然后等上半年成绩表派发。中国内地股市昨日显着造好，沪深300指数升4.6%，收2,326点，是今年最大单日升幅，成为中资股两连升动力；国企指数升336点或3.7%，收9,551点，成交额增加至198亿元，91%主板H股随大市上升，是中资股近期表现最好的1日；而红筹指数升136点或3.4%，收4,107点，成交额65亿元。近日指出，国指最差情况下是形成大双顶，目前在颈线9,000点争持，言犹在耳，国指立即反弹，似乎否定担心的大双顶形态。6月底引用投资大师威廉．奥尼尔的见底理论，指大市持续下跌后出现数日反弹是正常现象，关键在于反弹7日内的第4天开始的一个现象，是指数显着上升兼升幅超过1.7%，成交量亦要较前一天增加并高于日均量，这会是见底讯号。

虽然国指昨日升幅超过1.7%，成交额又在日均量之上，可惜这讯号在第十日以后才出现，故目前暂以大市急跌后的技术反弹来看待。惟见国企沽空额并没有因大市急升而增加，昨日不足19亿元，较周三还少，兼且占国指比重只有9.5%，反映沽压不大，相信短期可以继续反弹，惟股民入市也要沿途推高止赚位，中长线不用急于入市。至于国指昨走高，升破6月底低位8,640点至今所形成的小双底颈线9,402点，第二个底部是周一低位8,876点，量度升幅10,164点，故今次反弹应可回补6月中下跌裂口9,927点至9,771点。而指数由5月高位11,361点跌至6月低位8,640点，以0.5倍反弹为10,000点，如反弹0.382倍或0.618倍分别为9,679点和10,321点，后者是指数头肩顶颈线附近，除非市场有重大利好消息，否则今次反弹阻力会是10,000点。

由于没有人知道大市几时见底，也有可能已在6月底见底，总之目前来看，国指即使升越10,000点，俗称牛熊分界线的250天线会是另一阻力位。大市能否真正转势，除了要看中国政策外，另一是中资股即将派发的上半年业绩，业绩好与坏，相信股民都心里有数，重点在于大部分上市公司都有记者会，高层会讲述下半年展望，以及证券商会否上调中资股的投资评级等。若然中资股上半年以及第三季业绩好转，并不受经济放缓影响，则大市确实有机会重演过去两年10月前后见底回升的走势。(B03)