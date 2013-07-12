港报财经评论：贝南奇辞不达意--信报7月12日

贝南奇辞不达意/习广思

过去一个月困扰中港股市的阴霾，终于稍为见晴。贝南奇出人意表的讲话，顿时叫市场修正退市的期望，到底是金融市场太恐惧，对退市反应过敏，抑或是贝南奇模棱两可的态度叫市场无所适从？中国钱荒闹了近一个月，虽然央行未有放松迹象，但国务院总理李克强的讲话，却予人保底的揣测。市场传出国家队入市为IPO重启铺路，又传内房融资放松，再传四大行首周放贷大增。种种憧憬为股市看好的投资者制造挟淡仓时机，却其实，市场前景明朗化了吗？摩根大通一份报告直指新领导层专注在长期结构性结束，多于短期经济转弱；因此，即使近期经济数据疲弱，亦不大可能令政策发生变化。分析员建议，中线投资者、中资股投资者要留意四件事：一、北戴河会议；二、下周一公布的半年GDP数据；三、7-8月企业公布中期业绩；四、9月份三中全会。要看清全局，或者真的要等到三中全会，但选股投资者必须留意，中期业绩期是许多中资股大升大跌的日子。

贝南奇的讲话在亚洲时段发挥刺激作用，恒指昨天开市升穿21,000点，及后A股升幅扩大，恒指高见21,503点，收报21,437点，上升532点。大市成交额730亿港元，沽空比率降至9.3%。看好的投资者成功屠熊后，21,000-21,499点之间的熊证被收回，恒指是否有力挑战250天线？大市挟仓以大落后、指数股为主，中资内银、保险、内房、资源、矿业、煤炭、水泥、基建股全面急涨，连日走势低迷的国寿 急升6.4%；相反，科技股、新能源股无甚表现，资金取态明显。周二中国内地公布进出口数据后，A股及港股均出现抗跌力，反映股市逐步筑底，再急跌的空间不大。不过，在中国政策未明朗的大前提下，中港股市仍是有反弹难大升，上述落后残股反弹后，升势能否持续？中期业绩表现难以乐观。

利用语言充当政策手段，贝南奇是现今银行家把弄语言艺术的头号人物，一切皆因技穷，传统政策手段无计可施，因而施予口术式政策，透过与市场沟通，希望讲话内容在市场上发挥作用。所以，金融市场只能不断从行长的语言中摸索政策去向，央行本意是在混沌不清的金融市场，以及未有清晰路向的政策中，尝试提高透明度。然而，贝南奇的态度及言论讯息不清晰，加上市场解读混乱，反而为市场增添许多变数。(B03)

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美元低吸好时机/苏子

上周五美国公布较市场预期为佳的就业报告，本来令市场相信联储局最快将于今年9月开始收水，故大量投资者因此加码买入美元，打赌美元本周能以单边市形式继续走高。殊不知昨晨联储局主席贝南奇却在美股收市后表示，美国在可见将来仍然需要QE措施，言论令市场相信联储局不大可能于9月开始收水，反而会继续按照美国未来的就业市场及经济数据判断是否需要收水，结果令市场的风险胃纳即时大增，高风险资产价格大幅飙升，美元则因此掉头重挫，而市场上一下子涌现的大量止蚀及平仓盘令汇市极度混乱，更出现大屠杀的惨况。

欧罗兑美元更因为成功触发数量巨大的补仓买盘，而从1.29关口附近飙升至1.3206高位才遇阻力回软，不少在较低水平才建立欧罗短仓者因此伤亡惨重。昨晨汇市的大屠杀惨况主要是贝南奇的言论大出市场意料之外。由于市场上早已建立了大量美元长仓，基于汇市本身以零和游戏运作的本质，故昨晨国际大户借助他的言论迫使市场上的大量美元看好的投资者止蚀投降以猎取暴利的过程，只可以说是汇市里正常不过的商业行为。然而，市场炒作联储局收水的主题不会因为贝南奇昨晨的言论而一下子冷却下来，稍后美国公布的主要经济数据好坏相信仍会继续令市场联想到联储局会否提早收水，从而令美元继续大幅波动，但整体基调相信会因联储局存在提早收水的可能性较高而以偏好为主。因此，投资者小心昨晨美元的急挫只属短暂性质，当大量美元看好的投资者已被迫止蚀投降，令美元已作出应有的超买调整后，反而可视作趁低吸纳美元的大好时机。

欧罗兑美元已自昨晨的1.3206高位回落至1.3017低位，此低位与100天SMA支持相若。如昨晚欧罗兑美元乏力再升并且显着返回100天SMA支持以下波动及收市，预料已完成超卖反弹，稍后重拾弱势的可能性将大增。(B11)