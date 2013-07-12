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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 09:44 BJT

****《港报快速浏览》--7月12日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：亏欠屯门应补偿，通过拨款研方案--文汇报                            
 港报社评：伯南克口术慰市场，退市心未变--经济日报                            
 港报社评：伯南克玩弄口术，市场为退市猜谜--信报                              
 港报社评：普选特首办法百家争鸣折冲樽俎凝聚最大共识--明报                    
 港报社评：善用港国际教育枢纽条件--星岛日报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：贝南奇辞不达意--信报7月12日                                   
 港报财经评论：用黄金比率，看涨跌节奏--经济日报7月12日                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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