版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 12:30 BJT

更正-芝加哥期市：大豆期货走高，有望创下21个月以来最大单周涨幅

(更正：因英文原文有误，标题和内文第一段改为“21个月以来最大单周涨幅”，非“九个月”，第三段改为“2011年10月来最大单周涨幅”，非“一年多来最大单周涨幅”)

路透悉尼7月12日 - 美国新作大豆期货周五连续第五个交易日上扬，有望创下21个月以来最大单周涨幅，因天气预报显示气候条件不利，引发作物成长情况疑虑。

11月大豆期货 上涨0.14%，至每蒲式耳12.92-1/2美元，本周以来上涨5.2%。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货 下跌0.14%，至每蒲式耳5.26-1/4美元，但本周以来涨幅仍有7%以上，为2011年10月来最大单周涨幅。

9月小麦期约 持平于每蒲式耳6.83美元，本周以来上涨近3.5%，为10周最大涨幅。

美国农业部在7月供需报告中下调2013/14年度美国期末小麦库存预估，低于分析师平均预估的6.32亿蒲式耳。

农业部亦下调2013/14年度全球小麦期末库存预估，若实际符合预期，将是2008/09年度以来库存最低的一年。

全球2013/14年度小麦消费预估提高了540万吨。

全球最大的小麦生产国--中国在2013/2014年度的小麦进口量料为10年来最高。

农业部下调全球2013/14年度玉米期末库存预估至1.5097亿吨，低于分析师平均预估的1.524亿吨。

农业部估计2013年大豆种植面积为7,770万英亩，但交易员表示，由于种植延迟，政府可能在今年稍后下调这一估计值。

近期的多数天气预报均预测美国谷物产区可能出现严重干热天气。

-----------------------------------0050GMT---------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 682.75 -0.25 -0.04% +0.77% 690.85 59

CBOT玉米 526.25 -0.75 -0.14% +0.86% 537.33 79

CBOT大豆 1292.50 1.75 +0.14% +1.27% 1287.37 64

CBOT稻米 $15.37 -$0.01 -0.07% +1.15% $15.72 55

美国原油 $104.49 -$0.42 -0.40% -1.91% $97.75 72

汇率

欧元/美元 $1.310 $0.012 +0.95% +2.48%

美元/澳元 0.916 -0.001 -0.09% -0.15%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/郑茵 审校 白云/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐