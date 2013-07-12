更正-芝加哥期市：大豆期货走高，有望创下21个月以来最大单周涨幅

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(更正：因英文原文有误，标题和内文第一段改为“21个月以来最大单周涨幅”，非“九个月”，第三段改为“2011年10月来最大单周涨幅”，非“一年多来最大单周涨幅”)
路透悉尼7月12日 - 美国新作大豆期货周五连续第五个交易日上扬，有望创下21个月以来最大单周涨幅，因天气预报显示气候条件不利，引发作物成长情况疑虑。
11月大豆期货 上涨0.14%，至每蒲式耳12.92-1/2美元，本周以来上涨5.2%。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货 下跌0.14%，至每蒲式耳5.26-1/4美元，但本周以来涨幅仍有7%以上，为2011年10月来最大单周涨幅。
9月小麦期约 持平于每蒲式耳6.83美元，本周以来上涨近3.5%，为10周最大涨幅。
美国农业部在7月供需报告中下调2013/14年度美国期末小麦库存预估，低于分析师平均预估的6.32亿蒲式耳。
农业部亦下调2013/14年度全球小麦期末库存预估，若实际符合预期，将是2008/09年度以来库存最低的一年。
全球2013/14年度小麦消费预估提高了540万吨。
全球最大的小麦生产国--中国在2013/2014年度的小麦进口量料为10年来最高。
农业部下调全球2013/14年度玉米期末库存预估至1.5097亿吨，低于分析师平均预估的1.524亿吨。
农业部估计2013年大豆种植面积为7,770万英亩，但交易员表示，由于种植延迟，政府可能在今年稍后下调这一估计值。
近期的多数天气预报均预测美国谷物产区可能出现严重干热天气。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 682.75 -0.25 -0.04% +0.77% 690.85 59
CBOT玉米 526.25 -0.75 -0.14% +0.86% 537.33 79
CBOT大豆 1292.50 1.75 +0.14% +1.27% 1287.37 64
CBOT稻米 $15.37 -$0.01 -0.07% +1.15% $15.72 55
美国原油 $104.49 -$0.42 -0.40% -1.91% $97.75 72
汇率
欧元/美元 $1.310 $0.012 +0.95% +2.48%
美元/澳元 0.916 -0.001 -0.09% -0.15%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/郑茵 审校 白云/徐文焰)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)