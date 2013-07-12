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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 11:11 BJT

新债招标：中国进出口行三期新债利率均高于预期--业内人士

路透北京7月12日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的一年期固息金融债，中标利率为4.04%，高于此前3.95%的预测均值。

该行同时招标的五年和10年期固息增发金融债，中标收益率分别为4.1553%和4.2961%，均高于此前4.13%和4.25%的预测均值。

上述三期债的投标倍数分别是1.28倍、1.53倍和1.36倍。

上述三期债的具体条款如下:

第14期 第15期 第16期 -------------------------------------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 五年固息 10年固息 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 缴款日/起息日 7月23日 7月24日/6月19日 7/25日/6月21日 发行期 7月12日-23日 7月12日-24日 7月12日-25日 上市日 7月25日 7月30日 7月31日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% 0.15% --------------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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