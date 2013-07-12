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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:06 BJT

台湾债市：10年公债殖利率早盘微跌，苏力台风报到令交投清淡

路透台北7月12日 - 台湾10年期公债102/6 殖利率周五早盘微跌。交易商认为，受到苏力台风假影响，交易意愿低落，令台债早盘交投清淡、殖利率窄幅波动。

交易员表示，由于美债盘势趋稳，让市场欠缺指引，且官方在盘初公布下午将放台风假，交易意愿低落，五年期主流券102/2开盘后一小时都没有成交纪录，仅有10年期公债102/6有零星交易，料今日台债主流券殖利率将量缩狭幅区间整理。

“下午要放台风假了，还成交喔!”一位交易员称。

交易员观察市场最新动态：

* 美债殖利率周四变化不大

* 官方公布下午放台风假令交投冷清

* 五年期主流券102/2开盘后一小时都没有成交纪录

* 台币IRS 五年期报价在1.25/1.28%，大致持平上日

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.02-1.06%

* 102/6暂看在1.46-1.48%

本地时间10:00最新报价：

* 102/2殖利率没有成交纪录。

* 102/6殖利率小跌1.90基点，报1.4610%。

以下为最新相关报导链接：

* 美债周五展望：公债价格上涨，此前贝南克讲话抚平市场忧虑

* 综述：美国一周初请失业金人数上升，但仍显示就业市场继续改善

* 美国数据：6月预算盈余为1,165亿美元，预期为盈余395亿美元-财政部

* 美国数据：7月5日止当周抵押贷款申请下滑，因利率升至两年来最高--MBA (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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