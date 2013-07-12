台湾汇市：台币盘初连四日走升，外资汇入

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透台北7月12日 - 台币兑美元 周五盘初走升。尽管韩元走贬，但是台股 较韩国股市 强劲，盘初外资汇入，推升台币连四日走升。
交易员表示，受惠台股上涨，外资盘初仍旧汇入，进口商则入市买进美元。但相较上日行情变化较为剧烈，今日的成交量不若上日。
本地时间10:05台股升0.15%，而韩国股市则是下跌0.34%。
若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.87-29.90，上日在29.9-29.94。上日收于29.952。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点仍为折价，报价为-0.045/-0.025。
本地时间10:01时，台北外汇中心的台币兑美元交易升5.4分报29.898。
交易员观察市场最新动态：
* 台币盘初小升，有别于韩元的走贬行情，观察央行态度
* 出口商暂且按兵不动
* 至9:45为止台北外汇中心成交量约1.65亿美元，上日约2.2亿
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.85-29.95
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*美国数据：6月预算盈余为1,165亿美元，预期为盈余395亿美元-财政部 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)