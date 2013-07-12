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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:14 BJT

台湾汇市：台币盘初连四日走升，外资汇入

路透台北7月12日 - 台币兑美元 周五盘初走升。尽管韩元走贬，但是台股 较韩国股市 强劲，盘初外资汇入，推升台币连四日走升。

交易员表示，受惠台股上涨，外资盘初仍旧汇入，进口商则入市买进美元。但相较上日行情变化较为剧烈，今日的成交量不若上日。

本地时间10:05台股升0.15%，而韩国股市则是下跌0.34%。

若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.87-29.90，上日在29.9-29.94。上日收于29.952。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点仍为折价，报价为-0.045/-0.025。

本地时间10:01时，台北外汇中心的台币兑美元交易升5.4分报29.898。

交易员观察市场最新动态：

* 台币盘初小升，有别于韩元的走贬行情，观察央行态度

* 出口商暂且按兵不动

* 至9:45为止台北外汇中心成交量约1.65亿美元，上日约2.2亿

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.85-29.95

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