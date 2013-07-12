美国表态称穆尔西政府不民主

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗7月11日 - 美国国务院称穆尔西治下的埃及“不民主”，埃及临时政府对此表示欢迎。美国此番表态也被解读为，美国应不会中断对埃及每年约15亿美元的援助。

穆尔西政府时期的一名部长称，埃及的进口小麦只够不足两个月的供应量，这表明物资短缺情况远比之前披露的情况糟得多。

埃及军方上周推翻了总统穆尔西，此前数以百万的人走上街头抗议穆尔西。而穆尔西被推翻后，埃及陷入了前所未有的两极分化。

本周，穆尔西支持者与军方力量间的暴力冲突导致分裂加剧。

华府在埃及问题上态度非常谨慎。根据美国法律，若一国的民主政府通过政变被推翻，则不得对该国提供援助。华府称，目前要断言埃及是否这种情形还为时过早。

但美国国务院发言人萨基(Jen Psaki)周三称，穆尔西政府不民主。

美国的最新表态得到埃及临时政府的欢迎，穆斯林兄弟会则对美国予以谴责。

埃及外交部发言人巴德尔（Badr Abdelatty）表示，美国的措辞表明其对埃及近日政治变动的理解和认识，并体现了走上街头的数百万埃及民众的心声。

穆斯林兄弟会发言人哈达德（Gehad Haddad）则表示，美国的表态反映出美国的虚伪。他说：“如果不是得到了美国的认可，埃及军方绝不可能完成这次政变。”（完）