投行观点：下调今年中国经济增长预测至7.6%，明年料将好转--德意志银行

路透北京7月12日 - 德意志银行大中华区首席经济学家马骏将今年全年中国GDP增速预估，自7.9%下调至7.6%，称存货继续下调以及最近“钱荒”可能导致的货币流动速度下降，或导致三季度经济增速下滑至7.5%。

不过他在报告中指出，随着存货周期的正常化、改善预期管理后货币流通速度提高、人民币实际有效汇率升值减速、以及国外需求改善，明年经济前景应好于今年。

马骏认为要实现稳增长的目标，政策上有两个关键，一要正面管理预期；二是政策应该适当松动，尤其是应给予中小企业更加宽松的资金环境，稳定实际有效汇率，政策松动才可能提升信心、激活货币存量。

马骏进一步指出，目前不少企业缺乏信心，认为经济增速会不断下滑，所以有钱也不投资，而国务院总理李克强近期做出“不让增长滑出下限”的表示，是十分重要的提振信心的“预期管理”手段，这些正面信号还需要不断重复。

李克强总理近日表示，要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。此番讲话引发市场乐观情绪，中国股市沪综指 周四收升3.2%，创近七个月最大单日涨幅。

马骏指出，资本市场低估了中国经济增长的潜力。目前的PPI明显通缩，表明中国经济目前运行在增长潜力之下，今后增长速度应该是会复苏的；地方融资平台的去杠杆还将继续，但最坏的时候（2011年）已经过去；制造业企业的杠杆率并没有想象得那么糟糕；银行体系出现大危机的概率远小于一些人的预期。

“只要管理好预期，适度把握好逆周期性政策的力度，明年的经济是会向好的。”他在报告中表示。