投行观点：下调今年中国经济增长预测至7.6%，明年料将好转--德意志银行

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透北京7月12日 - 德意志银行大中华区首席经济学家马骏将今年全年中国GDP增速预估，自7.9%下调至7.6%，称存货继续下调以及最近“钱荒”可能导致的货币流动速度下降，或导致三季度经济增速下滑至7.5%。
不过他在报告中指出，随着存货周期的正常化、改善预期管理后货币流通速度提高、人民币实际有效汇率升值减速、以及国外需求改善，明年经济前景应好于今年。
马骏认为要实现稳增长的目标，政策上有两个关键，一要正面管理预期；二是政策应该适当松动，尤其是应给予中小企业更加宽松的资金环境，稳定实际有效汇率，政策松动才可能提升信心、激活货币存量。
马骏进一步指出，目前不少企业缺乏信心，认为经济增速会不断下滑，所以有钱也不投资，而国务院总理李克强近期做出“不让增长滑出下限”的表示，是十分重要的提振信心的“预期管理”手段，这些正面信号还需要不断重复。
李克强总理近日表示，要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。此番讲话引发市场乐观情绪，中国股市沪综指 周四收升3.2%，创近七个月最大单日涨幅。
马骏指出，资本市场低估了中国经济增长的潜力。目前的PPI明显通缩，表明中国经济目前运行在增长潜力之下，今后增长速度应该是会复苏的；地方融资平台的去杠杆还将继续，但最坏的时候（2011年）已经过去；制造业企业的杠杆率并没有想象得那么糟糕；银行体系出现大危机的概率远小于一些人的预期。
“只要管理好预期，适度把握好逆周期性政策的力度，明年的经济是会向好的。”他在报告中表示。
中国二季度GDP等宏观经济指标将于下周一公布，路透综合15家机构预估中值显示，二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)