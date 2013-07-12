版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:24 BJT

韩国股市：盘中下跌，现代汽车重挫近5%

路透首尔7月12日 - 韩国股市周五小幅下跌，市场焦点从美国联邦储备理事会(FED/美联储)延续刺激政策的评论，转移至中国下周将公布的经济数据。

0157GMT，韩股综合股价指数 下跌0.42%至1,869.41，上日则是触及三周以来最高收位。

“上日大涨后稍事歇息，到处可见获利了结，”未来资产证券市场分析师Chung Seung-jae表示。

汽车制造业者拖累大盘，因忧心中国销售可能下滑；先前有报导指出，中国有八个城市可能宣布限制购买新车的政策。

现代汽车 跌幅扩大至4.7%，触及两周半低点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐