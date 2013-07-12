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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:36 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回至开盘水准，因美元/日圆回落

路透7月12日 - 0226 GMT

* 澳元/美元回升至0.9180美元附近的开盘水准，交投清淡

* 美元/日圆在东京定盘时引领美元全线上扬

* 美元/日圆回落至99.00日圆下方，定盘时高见99.33

* 澳元/美元小时图阻力接近于0.9200。(完)

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