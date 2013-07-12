全球能源：俄罗斯明年将增加亚洲石油出口，对欧出口或受影响

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透莫斯科7月11日 - 俄罗斯周四表示，明年将增加东向的石油输出，这将压缩到对欧洲的供应，因后续几年俄罗斯石油产量料呈稳定停滞状态。俄罗斯正朝快速发展的亚洲市场进行战略转型。
这样一来，俄罗斯既能抢进活络的亚太地区，同时也可提高向欧洲出售乌拉尔出口混合原油(Urals Export Blend)的价格。
副能源部长Kirill Molodtsov表示，俄罗斯计划明年经由太平洋港口Kozmino的石油出口，由今年料输运的2,100万吨增至3,000万吨(每日60万桶)。
“东西方的平衡将有所改变，”Molodtsov告诉记者，但其未具体说明对欧洲出口的影响。
俄罗斯是全球第二大石油出口国，出口量仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯。俄罗斯对欧石油日出口量约为350万桶，约占其原油总产出的三分之一。
连同输运至中国的出口油管和到Kozmino的东西伯利亚-太平洋油管，俄罗斯7-9月对亚洲日出口量约为75万桶，约为其整体日出口量440万桶的17%。
这种转变反映出其长期内特别看好中国需求增长。国际能源署(IEA)周四预测，2014年中国石油日需求料成长3.9%，至1,030万桶左右。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)