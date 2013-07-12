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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:40 BJT

台湾股市：盘中微幅上涨，生技医疗类指数扬升

路透台北7月12日 - 台湾股市周五盘中微幅上扬，生技医疗类指数 扬升1.5%，涨幅居前。

0215GMT，台湾加权股价指数 小涨0.2%或13.74点，报8,193.28点。金融保险类指数 涨升0.5%。(完)
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