更新版 1-新债招标：中国五年地方债利率落在投标区间上限，资金谨慎预期抑制需求

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 五年期地方债利率3.82%，落在投标区间上限
* 高于同期限国债收益率高约40个基点
* 资金面预期不乐观，一定程度抑制需求
* 与近日新债发行量增多亦有关联 (新增评论和背景)
路透上海7月12日 - 中国财政部周五代理招标的五年期地方债中标利率3.82%，落在投标区间上限。交易员表示，鉴于近期市场对流动性预期较为谨慎，再加上地方债本身流动性较差，致机构参与投标积极性不高，推升中标利率。
他们并指出，在近日二级市场现券收益率小幅走升，与本周新债发行量逐步加大市况下，此前机构预期本期债需求会较差，甚至可能流标。
业内人士稍早透露，中国财政部稍早代理招标发行的243亿元人民币五年期固息地方债，中标利率为3.82%，落在投标区间上限，投标倍数为1.3倍。
“（地方债投标标位）上限定太低了，招标前就有机构说要流标，再加上这两天市场也心态比较差。”上海一银行交易员表示。
他进一步认为，地方债本身流动性略逊于其它国债品种，同时财政缴税等令市场资金面预期不乐观，致机构拿新债的意愿普遍不强，同时今日招标的进出口行新债利率结果也较预期高。
根据财政部地方政府债招标发行规则，地方债投标区间为招标日前1-5个工作日相同期限国债收益率算数平均值上下各浮动15%，路透据此计算，本期地方债招标区间上限为3.82%。
广发银行高级交易员颜岩认为，本期地方债一是因为资金面紧平衡局面导致机构比较谨慎；同时地方债本身的需求就不如国债，此外还与近期新债发行量增多亦有一定关系。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率报在3.3796%；地方政府债收益率曲线 中，同期限品种收益率为3.7596%。
业内人士周五透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的三期固息金融债，中标利率均高于预期。
今日新债是财政部代理招标发行的今年第四期地方政府债。该期债将于7月15日开始计息，15-17日进行分销，19日起上市交易。243亿元的发行规模中，湖北、海南、重庆和四川发行量分别为69亿元、30亿元、44亿元和100亿元。
财政部2013年地方政府债发行规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。 (完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)