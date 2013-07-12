更新版 1-新债招标：中国五年地方债利率落在投标区间上限，资金谨慎预期抑制需求

* 五年期地方债利率3.82%，落在投标区间上限

* 高于同期限国债收益率高约40个基点

* 资金面预期不乐观，一定程度抑制需求

* 与近日新债发行量增多亦有关联 (新增评论和背景)

路透上海7月12日 - 中国财政部周五代理招标的五年期地方债中标利率3.82%，落在投标区间上限。交易员表示，鉴于近期市场对流动性预期较为谨慎，再加上地方债本身流动性较差，致机构参与投标积极性不高，推升中标利率。

他们并指出，在近日二级市场现券收益率小幅走升，与本周新债发行量逐步加大市况下，此前机构预期本期债需求会较差，甚至可能流标。

业内人士稍早透露，中国财政部稍早代理招标发行的243亿元人民币五年期固息地方债，中标利率为3.82%，落在投标区间上限，投标倍数为1.3倍。

“（地方债投标标位）上限定太低了，招标前就有机构说要流标，再加上这两天市场也心态比较差。”上海一银行交易员表示。

他进一步认为，地方债本身流动性略逊于其它国债品种，同时财政缴税等令市场资金面预期不乐观，致机构拿新债的意愿普遍不强，同时今日招标的进出口行新债利率结果也较预期高。

根据财政部地方政府债招标发行规则，地方债投标区间为招标日前1-5个工作日相同期限国债收益率算数平均值上下各浮动15%，路透据此计算，本期地方债招标区间上限为3.82%。

广发银行高级交易员颜岩认为，本期地方债一是因为资金面紧平衡局面导致机构比较谨慎；同时地方债本身的需求就不如国债，此外还与近期新债发行量增多亦有一定关系。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率报在3.3796%；地方政府债收益率曲线 中，同期限品种收益率为3.7596%。

业内人士周五透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的三期固息金融债，中标利率均高于预期。

今日新债是财政部代理招标发行的今年第四期地方政府债。该期债将于7月15日开始计息，15-17日进行分销，19日起上市交易。243亿元的发行规模中，湖北、海南、重庆和四川发行量分别为69亿元、30亿元、44亿元和100亿元。

财政部2013年地方政府债发行规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。