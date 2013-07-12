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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:57 BJT

中国农业：年度玉米消费预估下调600万吨，因饲料和加工需求放缓--CNGOIC

路透北京7月12日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预计，2012/13年度中国玉米总消费量为19,595万吨，较上月预测下降600万吨，因国内饲料和加工需求放缓。

粮油信息中心在最新报告中预计，下调后的玉米总消费量较上年度增加860万吨，增幅4.60%。其中玉米饲料消费为11,900万吨，较上月预测下调500万吨，工业消费料为5,750万吨，较上月预测下调100万吨。

该机构表示，2013年以来，受经济结构调整等因素影响，淀粉、酒精等深加工产品需求下滑，对玉米的需求放缓；饲料养殖行业也受到“黄浦江漂流猪”事件、H7N9型流感疫情等轮番影响，导致畜禽存栏下降，饲料需求增速明显放缓。

粮油信息中心预计，2012/13年度中国进口270万吨玉米，比上年度减少48.4%。但2013/14年度玉米进口将达550万吨，比前一年度增加280万吨。

美国农业部(USDA)在周四的月度供需报告中预估，中国2013/14年度玉米进口量为700万吨。

本地时间10：40，大连商品交易所玉米主力1401合约 报每吨2,378元，小跌0.17%。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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