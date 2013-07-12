中国农业：年度玉米消费预估下调600万吨，因饲料和加工需求放缓--CNGOIC

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透北京7月12日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预计，2012/13年度中国玉米总消费量为19,595万吨，较上月预测下降600万吨，因国内饲料和加工需求放缓。
粮油信息中心在最新报告中预计，下调后的玉米总消费量较上年度增加860万吨，增幅4.60%。其中玉米饲料消费为11,900万吨，较上月预测下调500万吨，工业消费料为5,750万吨，较上月预测下调100万吨。
该机构表示，2013年以来，受经济结构调整等因素影响，淀粉、酒精等深加工产品需求下滑，对玉米的需求放缓；饲料养殖行业也受到“黄浦江漂流猪”事件、H7N9型流感疫情等轮番影响，导致畜禽存栏下降，饲料需求增速明显放缓。
粮油信息中心预计，2012/13年度中国进口270万吨玉米，比上年度减少48.4%。但2013/14年度玉米进口将达550万吨，比前一年度增加280万吨。
美国农业部(USDA)在周四的月度供需报告中预估，中国2013/14年度玉米进口量为700万吨。
本地时间10：40，大连商品交易所玉米主力1401合约 报每吨2,378元，小跌0.17%。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)